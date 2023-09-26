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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Команда Всеволожского района заняла первое место по легкой атлетике на Сельских играх

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Команда Всеволожского муниципального района уверенно заняла первое место по легкой атлетике на соревнованиях XIX Сельских игр Ленинградской области.

В августе  наши спортсмены оставили позади своих главных конкурентов в легкоатлетическом кроссе – команды Выборгского и Гатчинского районов. Соревнования проходили в Тосно. А вот в дисциплине «городки», проходившей 23 сентября в Гатчине, Всеволожцы оказались лишь на 4 месте.

По результатам же всех этапов соревнований наша команда принесла в копилку Всеволожского района шесть золотых и четыре серебряные награды. Нам не было равных в лыжных гонках,  в баскетболе 3х3 среди женских команд, в тяжелой атлетике,  в мас-рестлинге и шахматах. На вторую ступень пьедестала команда Всеволожского района поднималась в соревнованиях по силовому троеборью,  по баскетболу 3х3 среди мужских команд, по шашкам и настольному теннису.

Александр СОРОКИН
Фото из архива «В.в.»

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