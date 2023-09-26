В рамках акции «Сохраним лес» в Ленобласти высадили 65 гектаров леса

В минувшую субботу, 23 сентября, в Ленинградской области стало больше на 65 гектаров леса: в 19 лесничествах региона прошла акция «Сохраним лес». В этот день было высажено 136,5 тысяч штук саженцев сосны и ели.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в акции «Сохраним лес» приняли участие представители региональных и федеральных органов власти, предприятий, учреждений, общественных организаций, студенты и школьники. Эковолонтеры провели викторину для детей, рассказав им об экологичном образе жизни и вручили многоразовые экокружки.

Основной целью акции является не только сокращение непокрытых лесом площадей, но и в первую очередь привлечение внимания граждан к вопросам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств.

Посадка деревьев Всероссийской акции «Сохраним Лес» проходит в рамках национального проекта «Экология». Как отмечают в комитете эконадзора, план 2023 года по искусственному лесовосстановлению выполнен в Ленинградской области уже на 90%, высажено почти 6 тысяч гектаров леса.

Фото пресс-службы областного правительства