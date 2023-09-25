О новых правилах работы такси можно узнать в прямом эфире МФЦ Ленобласти

Сегодня, 25 сентября, пройдет прямой эфир «Директор МФЦ – на связи!», посвященный обновлениям в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Во время эфира жители Ленинградской области могут задать интересующие их вопросы и получить разъяснения экспертов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, вести прямой эфир будет начальник отдела организации перевозок комитета Ленинградской области по транспорту Василий Вертопрахов. Посмотреть можно 25 сентября в 15.00 по ссылке. Вопросы принимаются заранее или непосредственно во время эфира по телефону (812) 775-47-78 (начиная с 15.15), через соцсети МФЦ, чате Телеграм @directormfc (номер +7 (931) 303-36-75), а также из Интернет-приемной в любом подразделении МФЦ Ленинградской области.

Напомним, что с 1 сентября 2023 году вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2023 № 580-ФЗ, который установил обновленный порядок получения разрешения на работу в такси, а также урегулировал деятельность служб заказа легкового такси. В частности, самозанятые граждане получили возможность оказывать услуги таксиста (без оформления ИП) и изменились условия предоставления государственных услуг в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.