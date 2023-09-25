Жителей Всеволожского района приглашают написать «Здоровый диктант»

С 25 по 30 сентября Роспотребнадзор проводит образовательную акцию «Здоровый диктант». Любой желающий может пройти тестирование на сайте «Санитарный щит России» и проверить свои знания о базовой гигиене.

Вопросы диктанта касаются как ежедневных бытовых ситуаций – можно ли пить из одной посуды с другими людьми, когда нужно мыть овощи и фрукты, действует ли правило «5 секунд» в реальной жизни, – так и общих знаний о безопасности – откуда ждать нападения клещей, как определить солнечный ожог и кому стоит бояться кишечной инфекции больше всего.

После прохождения теста участник тут же получит возможность узнать правильные ответы. Вопросы рассчитаны на широкую аудиторию старше 13 лет. Проверить свои знания о гигиене можно по ссылке.