Всеволожские спортсмены привезли пять золотых медалей с фестиваля единоборств им. В.А. Соловьева

С 22 по 23 сентября в Санкт-Петербурге на Крестовском острове прошел 12 ежегодный Фестиваль единоборств им. В.А. Соловьева. На борцовских коврах, татами и рингах выступали спортсмены СЗФО и гости из других регионов страны.

Фестиваль объединил более двух тысяч участников. В составе сборной команды региона выступали юные спортсмены Школы джиу-джитсу г. Всеволожска.

Итогом борьбы всеволожских ребят стали двенадцать медалей Фестиваля единоборств, пять из которых – золотые. Победителями в своих весовых категориях стали: Сергей Туманов, Илья Крашенинников, Дмитрий Грошев, Даниил Беляков и Михаил Шугуров.

Копилка спортсменов Школы джиу-джитсу пополнилась еще четырьмя серебряными и тремя бронзовыми медалями.

А.В. Дудко, старший тренер ШДД, МСМК, ШИХАН 7 Дан джиу-джитсу