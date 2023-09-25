Во Всеволожском районе помогают семьям участников СВО решить острые вопросы

Встреча представителей комитетов Ленинградской области, Всеволожского района и руководства города Сертолово с семьями погибших участников СВО состоялась в здании Молодёжно-подросткового клуба «СИРИУС» 21 сентября.

Мероприятие было направлено на решение важнейших проблем, стоящих перед семьями воинов, погибших в ходе Специальной военной операции: решение земельного вопроса, возможность получения участка на территории Ленинградской области, а также федеральных выплат после установления статуса ветерана боевых действий; медицинская помощь. Весь комплекс мер для жителей Сертолово осуществляется непосредственно на месте, через окна МФЦ, либо в учреждении здравоохранения. Сертоловчанам представили социального координатора, который работает от имени фонда «Защитники Отечества».

Участники встречи задавали волнующие их вопросы – ответы и комментарии давали компетентные руководители различных уровней. В их числе заместитель главы администрации по социальному развитию Всеволожского муниципального района Светлана Хотько, председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачёва, глава города Сертолово Сергей Коломыцев, главный врач Сертоловской городской больницы Сергей Азаренко.

Постоянная забота о семьях военнослужащих, защищающих Отечество в ходе Специальной военной операции, их всеобъемлющая поддержка является одним из приоритетов в позиции Президента РФ.

Ян КАТИН

Фото издания «Петербургский рубеж»