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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Социальные предприниматели Всеволожского района приняли участие в гражданском форуме Ленобласти

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На базе всесезонного курорта «Игора» прошёл ежегодный Гражданский форум Ленинградской области, в котором приняли участие некоммерческие организации региона и активные граждане, реализующие социальные проекты.

Всеволожский район представляли несколько НКО, и в их числе – Центр проектов «СоНата», возглавляемый уже знакомой нашим читателям по прежним публикациям Натальей Собольковой. Мы попросили Наталью Петровну коротко рассказать об основных направлениях работы Гражданского форума.

– Образовательные тренинги, открытый диалог «Команда Знаний» с губернатором, обмен лучшими практиками поддержки некоммерческого сектора и конкурс поселенческих проектов – насыщенная программа Форума была чрезвычайно полезна и интересна каждому участнику, – уверена Наталья Соболькова. – В этом году Форум проходил в новом формате, девиз которого я бы определила так: «Дела вместо разговоров».

Если совсем коротко, то основным мероприятием, на мой взгляд, стал конкурс социальных проектов, которые в течение трех дней должны были подготовить и защитить участники Форума. Творческой площадкой стал Приозёрский район. Всех нас разбили на 14 команд – по числу поселений, входящих в состав района, каждой команде было выдано задание, точнее направление, в соответствии с которым нужно было подготовить полезную инициативу. Экология, туризм, профориентация для школьников, патриотическое воспитание – темы заданий были самыми разнообразными.

Нашей команде № 8 досталось Мичуринское поселение, направление работы – обустройство, так сказать, жизни бездомных животных. Хочу заметить, что эта тема никак не входит в область моих интересов, но задание есть задание, поэтому выкладывалась, конечно, по полной.

К слову, этой работе предшествовала серьезная подготовка – в течение месяца команды изучали тему, готовили  «почву», намечали возможные перспективы. Подготовка проходила в режиме zoom – у нас, например, состоялось 6 виртуальных встреч, где горячо обсуждался будущий проект.

В Мичуринском наша команда провела круглый стол «Усы, лапы, хвост» с местными жителями, представителями исполнительной власти, ветеринарами, педагогами и учениками школы и техникума с целью налаживания взаимодействия администрации и активных местных зооволонтёров. Речь шла о бережном обращении с бездомными животными. Итогом встречи может стать создание местного приюта для животных.

Востребованность, качество проработки и реализации проектов оценивало экспертное жюри под руководством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Лучшие проекты были отмечены наградами.

Гражданский форум-2023 получил поддержку полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, и его отличием стала ориентированность представленных проектов на достижение практической пользы для конкретных поселений, а также вовлечение в разработку и реализацию социальных инициатив не только жителей, но и муниципальных властей.

На третий день Гражданского форума губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с директором Фонда президентских грантов Ильей Чукалиным встретился с общественниками региона. В формате открытого диалога обсуждалась роль коммуникации между властью и населением, сведение бизнеса и НКО, меры поддержки некоммерческого сектора и общественных инициатив. Команда «СоНата» получила мощный информационный, позитивный, коммуникативный повод для будущих свершений!

Пользуясь случаем, хочу рассказать читателям «Всеволожских вестей» о том, что команда Центра инициатив «СоНата» разработала профессионально-деловой тренинг «Заботливая коммуникация», который направлен на профилактику профессионального выгорания специалистов, работающих с семьями военнослужащих СВО. Тренинг получил поддержку Губернаторского гранта.

Проект уже запущен, первый тренинг для специалистов органов опеки прошёл на площадке Всеволожской межпоселенческой библиотеки.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото из архива Натальи Собольковой

 

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