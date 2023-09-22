Дороги жизни Сергея Куприянова

Житель деревни Вартемяги Сергей Викторович Куприянов – самый обычный мужчина: подтянутый, высокий, статный. Так обычно выглядят офисные сотрудники или бизнесмены. Но за плечами Сергея Викторовича – срочная служба в Советской Армии, выполнение интернационального долга в Афганистане, служба в МВД, участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе: первая (1994–1996) и вторая (1999–2001) чеченские кампании.

С начала Специальной военной операции на Украине он был готов по первому требованию прибыть в военкомат для продолжения службы в рядах Российской Армии. Считал это своим долгом перед семьей, детьми, друзьями и коллегами, хотел быть полезным стране, используя свой боевой опыт. 6 октября 2022 года Сергею исполнилось 55 лет, а уже на следующий день мобилизованный Сергей Куприянов проходил дополнительную подготовку на тренировочном полигоне в Горелово. Супруга Юлия всё знала и не пыталась отговаривать. Сыну, 4-летнему Назару, родители объяснили, что на нашу страну напали враги и папа должен защитить Россию. 11 ноября Сергей Викторович был направлен «за ленту» в зону СВО, выполнял задачи в Луганской Народной Республике в районе Кременной и Сватово.

Сергей скупо рассказывает: «В учебке готовили к обороне, а по месту прибытия использовали в качестве мотострелковой пехоты. Я проходил службу в звании младшего сержанта. В зоне СВО находился 7 месяцев, вернулся домой 4 мая 2023 по достижении предельного возраста пребывания на военной службе. Помогал, обучал, делился знаниями с молодыми бойцами. Для нужд роты за свои средства купил машину УАЗ «буханка», так как поначалу было недостаточно техники. На сегодняшний день занимаюсь покупкой и доставкой транспорта для эвакуации раненых с передовых позиций».

По словам Сергея, легче «за ленточкой» приходится тем, кто с природой на «ты». Походы, туризм, спорт или опыт деревенской жизни облегчают быт в полевых условиях.

У Сергея Викторовича есть опыт всего выше перечисленного. И детство его сложно назвать безоблачным. Родился в селе Холмогоры Архангельской области. Мама, Валентина Сергеевна Куприянова, участвовала во многих масштабных стройках СССР, осваивала целину, за свой труд награждалась медалями. Но всех своих детей Валентина Сергеевна оставляла в родильных домах.

Не обошла эта участь и младшего сына Сергея. До 5 лет Сережа рос и воспитывался в детском доме, и его уже хотела усыновить воспитательница, но в этот момент приехала мама и решила забрать сына домой.

Причиной тому был наказ ее нового мужа, вдовца с несколькими детьми, который принял решение забрать из детского дома своего будущего пасынка. Именно отец взял слово с Сергея не бросать мать, которую мальчик тогда не любил и не уважал.

Для Сергея отчим стал самым значимым человеком в судьбе, примером и образцом настоящего мужчины. Анатолий Иванович Алексеев, которого Сергей всегда считал своим отцом, – стал тем фундаментом и основанием для будущей жизни, привил любовь к труду. Анатолий Иванович был жителем блокадного Ленинграда, будучи ребёнком, во время войны работал на токарном станке и, являясь старшим сыном в семье, заботился обо всех её членах.

До второго класса Сергей жил с родителями в деревне Волосовского района. В семье было своё хозяйство. С детства мальчик работал в полях на технике, в 10 лет управлял самостоятельно трактором, развозил навоз по полям, ворошил сено, расставлял кормушки для коров…

Затем большой дружной семьей для него стала Назийская школа-интернат на железнодорожной станции Жихарево. Именно здесь старшие ученики всегда, как братья, заступались за младших перед местными ребятами, где «один за всех и все за одного». Патриотическое воспитание в интернате было значительным, глубоким и настоящим: любовь к Родине, уважение к товарищам, взаимовыручка. Именно на этих качествах в дальнейшем строилась как военная, так и гражданская жизнь Сергея Куприянова. После интерната он поступил в Бегуницкое профессионально-техническое училище Волосовского района. Получив специальность «тракториста широкого профиля», в 1986 году юноша был призван на службу в ряды Советской Армии, попав по распределению в Туркестанский военный округ. В городе Термез прошел «учебку» перед отправкой в Афганистан, где прослужил более двух лет. Сергей отмечает важным для себя то, что, кроме военного дела, их учили уважать и соблюдать местные традиции и особенности. По традиции в Афганистане сослуживцы сами назначают себе командира, чтобы исполнять его приказы и распоряжения беспрекословно, и Куприянов был выбран командиром отделения. Именно «интернатовское» воспитание помогло Сергею выжить там и помочь выжить другим.

После службы в Афганистане, с 1988 года по 2005 год, Сергей Куприянов служил в МВД в Санкт-Петербурге. В 2005 году уволился в звании старшего лейтенанта в должности старшего инспектора ДПС.

С 1998 года по 2005 год регулярно командировался в Чечню, прошел первую и вторую чеченские войны, был отмечен наградами. И вновь ему пригодились советское патриотическое воспитание и боевой опыт в Афганистане, умение считаться с национальными и местными особенности и традициями: не раз приходилось договариваться со старейшинами, вследствие чего его сводный отряд не раз избегал неприятностей. Сергей важными качествами видит для себя взаимозаменяемость, взаимовыручку, умение применять все виды стрелкового оружия.

У Сергея Куприянова трое взрослых детей – двое сыновей и дочь, которые живут самостоятельно. Старший сын Иван 1990 года рождения

29 сентября 2022 года по повестке был мобилизован на СВО, проходил боевую службу в составе ВДВ Псковской дивизии.

В мае получил осколочное ранение в сердце. Чудом остался жив. Сейчас решается вопрос о дальнейшем прохождении его службы.

Дочь Дарья, студентка последнего курса Университета профсоюзов,

обучается по специальности «педагог-руководитель».

Сергей увлекается парашютным спортом, выполнил более 200 прыжков, участвует в забегах на марафонские дистанции в 42 км, а 3 сентября 2023 года преодолел 30-километровую дистанцию в рамках 100-летнего юбилейного марафона Пушкин – Санкт-Петербург.

Скромный, спокойный человек, хороший муж, отец, Сергей Куприянов основной задачей сейчас считает воспитание младшего, четырёхлетнего сына Назара, передачу ему истинных ценностей семьи Куприяновых – чести, долга, умения сохранять человечность и достоинство в любой ситуации.

Оценивая сегодняшнюю ситуацию и подводя итог нашему общению, Сергей Викторович говорит: «Я не знаю, сколько продлится эта война, но знаю, что мы обязательно победим и заставим весь мир уважать нашу страну».

Светлана КУЦОКОНЬ

Фото из архива С.В. КУПРИЯНОВА