В Ленобласти стартовал XI сезон школьной спортивной лиги

Торжественное открытие очередного сезона Региональной школьной спортивной лиги состоялось 15 сентября на стадионе «Заневский» в поселке Янино. Более 300 школьников из 17 районов Ленинградской области приняли в этот день участие в спортивных состязаниях.

На церемонии открытия присутствовали помощник губернатора ЛО и координатор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» Вячеслав Комаров, представитель комитета общего и профессионального образования ЛО Светлана Котина, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту ЛО Денис Шестаков, глава администрации Заневского поселения Алексей Гердий и другие.

В этот день юные спортсмены-любители соревновались в легкой атлетике, баскетболе (в формате 3х3) и мини-футболе для девочек. Абсолютным победителем в соревнованиях по футболу стал ШСК «Сила Оккервиля» из Кудрово. Особенно жарко было на беговых дорожках. Девушки состязались на дистанции 600 метров, а юноши бегали 1000 метров.

Александр СОРОКИН

Фото пресс-службы областного правительства