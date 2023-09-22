В Ленобласти открыли войсковой мемориал в честь героев СВО

Первый войсковой мемориальный комплекс с Аллеей героев, посвященный участникам специальной военной операции, открылся 22 сентября в воинской части в Ленинградской области. В церемонии открытия принял участие глава 47-го региона Александр Дрозденко.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, композиция мемориала объединяет несколько объектов. В центре арка с колоколом, а перед ней, на Аллее Героев увековечена память погибших участников спецоперации, среди которых пятеро награждены орденами Мужества, один – удостоен звания Героя России.

В регионе также готовится концепция общедоступного областного мемориала героям спецоперации, почтить память которых смогут все желающие. Место установки мемориала и его внешний облик будут обсуждаться совместно с участниками СВО, их семьями, общественностью и ветеранским сообществом.

По материалам пресс-службы областного правительства