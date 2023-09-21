Ученицы Кванториума победили во Всероссийском конкурсе «Большая разведка. Школьный трек – 2023»

Воспитанницы Всеволожского детского технопарка победили в конкурсе научно-технических и инновационных проектов обучающихся «Большая разведка. Школьный трек – 2023», который состоялся в Перми.

В номинации «Медицинские, социальные и образовательные технологии» 1 и 2 места заняли:

— Алиса Жилякова с проектом «Сонный водитель», созданным под наставничеством Усольцевой Сабины.

— Ника Смирнова с проектом «Ваше здоровье», созданным под наставничеством Гутман Анастасии.

«Большая разведка» – Конкурс инновационных проектов, предоставляющий комплекс мероприятий по проектному обучению, привлечению и развитию инновационных и технологических проектов. Проекты оценивают эксперты и спикеры регионального, федерального и международного уровня.

Напомним, детский технопарк «Кванториум», воспитанники которого регулярно участвуют и побеждают в конкурсах, действует в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-служба администрации ВМР