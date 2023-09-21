«В нашей школе присутствует целый синтез искусств»

Сегодня гость редакции – директор Сертоловской детской школы искусств, депутат Сертоловского городского совета Михаил Юрьевич Коновалов. Он возглавляет это учреждение с 1997 года, с момента его создания. Благодаря школе, возглавляемой Михаилом Юрьевичем, несколько поколений талантливых сертоловчан связали свою судьбу с творчеством.

Михаил Юрьевич – настоящий педагог, профессионал своего дела. Он окончил Ленинградское художественное училище имени В.А. Серова (сегодня оно носит имя Н.К. Рериха) по специальности учитель рисования и черчения, затем художественно-графический факультет Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. По окончании училища работал в различных образовательных организациях, вёл активную педагогическую деятельность во Всеволожском районе. В Сертолово начинал работать учителем черчения и рисования в Чернореченской восьмилетней школе. В 1988 году стал инициатором создания в городе филиала Всеволожской детской художественной школы, преподаватели которого впоследствии продолжили работу в созданной Сертоловской детской школе искусств.

– Михаил Юрьевич, в прошлом году руководимая вами Детская школа искусств отметила 25-летний юбилей. Как шло её становление и развитие?

– Долгий путь развития школы проходил на моих глазах. Вспоминаю 1994 год. Тогда развивать творческие способности сертоловским детям можно было только в нескольких кружках в единственной общеобразовательной школе, а возить детей в Санкт-Петербург было непросто и накладно. В Сертолово, тогда ещё посёлке, было много преподавателей разных направлений в сфере искусства, готовых обучать способных к творчеству детей, но не имеющих места работы. Необходимость создания школы искусств была очевидной. Но для неё не нашлось помещения, а администрация тогда помочь не смогла, время было сложное. Мы решили пойти путём создания хозрасчётной школы, которая существовала за счёт средств родителей до 1997 года. С этого года администрация города нас поддержала, мы получили бюджетное финансирование, став муниципальным учреждением дополнительного образования детей.

– Получив бюджетное финансирование, школа всё же не имела собственного помещения…

– Да, вы правы, главная сложность в начале пути – отсутствие у учащихся достойных помещений для занятий, а те, которые были, находились не в самых лучших местах, учеников даже в шутку называли «детьми подземелья». Но, несмотря на это, процесс обучения шёл своим чередом. Школа арендовала различные помещения на городской территории, из которых порой частные собственники просили срочно выезжать, что было особенно болезненным в середине учебного года.

И только благодаря усилиям администрации Всеволожского района в 2016 году мы смогли переехать в новое арендуемое помещение на улице Ларина, в котором школа находится и в настоящее время. Здесь всё было специально спроектировано под наши задачи.

– Михаил Юрьевич, какие основные достижения вы бы отметили за более чем 25-летний период существования ДШИ?

– Отмечу, что 20 лет из этой четверти века мы работали в помещениях сертоловских общеобразовательных школ. Поэтому прежде всего хочу выразить слова благодарности за понимание и предоставленную возможность их директорам. Основная цель образовательного процесса – привитие нашим учащимся любви к искусству, максимальное развитие их творческих способностей, оказание содействия в выборе дальнейшего пути их становления. Многие выпускники по окончании школы получают профессиональное образование, связанное с искусством.

За весь более чем 25-летний период работы школы подводить итоги сложно, слишком много информации потребуется, поэтому отмечу недавние наши достижения. Так, только в 2022 году в конкурсах и олимпиадах различного уровня победителями и призерами стали 136 учеников, в том числе 67 в международных и всероссийских. В первом полугодии 2023 года победителей и призеров стало значительно больше – 171, в том числе 55 в международных и всероссийских. 420 наших учащихся в течение указанного отчетного периода приняли участие в массовых мероприятиях, таких как концерты, выставки, конкурсы, соревнования, фестивали, конференции, мастер-классы.

Что касается наших ежегодных выпусков, то единого стандарта здесь у нас нет. В какой-то год это может быть 50 выпускников, в другой год – 30 и меньше. Приёмы были разные. В первый год работы школы учащихся было мало. Первоначально в её стенах учились 150–200 детей, а выпускались 10–15 человек. Сегодня, конечно, эта цифра выше. За эти годы получили свидетельство об образовании 913 способных подростков.

В нынешнее время число наших учащихся постоянно растёт. Сегодня у нас на бюджетной основе обучается 541 ребёнок, с 1 октября ещё 60 детей начнут осваивать программы на внебюджетной основе. К сожалению, принять большее количество желающих не позволяют учебные площади. Увеличивается и количество программ. Вот уже несколько лет мы работаем по предпрофессиональным программам в области искусства. Программы разработаны и воплощаются в жизнь на основе федеральных государственных требований. Выпускники обязаны сдать государственные экзамены. Успешно сдавшие получают документы об образовании государственного образца.

– Михаил Юрьевич, можно подробнее о программах и направлениях, по которым работает школа искусств, и какие из них самые востребованные?

– Обучение проходит по трём направлениям – в области изобразительного, музыкального и хореографического искусства. Большинство, а точнее две трети программ, – предпрофессиональные, остальные общеразвивающие. Востребованы все три отделения. Самое большое количество учащихся – 351 человек – в отделении изобразительного искусства. Музыкой занимаются 138 учеников – это фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, гитара, флейта. Хореографии обучаются 52 ребёнка.

Поступление детей на предпрофессиональные программы осуществляется через вступительные экзамены. На общеразвивающие – без экзаменов, посредством подачи заявления через систему «Навигатор дополнительного образования Ленинградской области». В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей в Ленинградской области к концу 2024 года процент обучающихся по предпрофессиональным программам в ДШИ должен быть не менее 80%.

К сожалению, добиться данного показателя без сокращения количества групп обучающихся будет очень сложно, поскольку количество часов занятий в неделю по предпрофессиональной программе в два раза больше, чем в общеразвивающей. При отсутствии новых учебных помещений школа будет вынуждена сокращать набор новых учеников.

– Но ведь в ближайшей перспективе школа должна получить собственное здание, планируется её переезд в бывший Дом офицеров. Кстати, как дела с его реконструкцией?

– Да, вы правы, школе искусств было передано здание бывшего Дома офицеров, реконструкция которого должна была закончиться в 2018 году. К большому сожалению, подрядчик, осуществляющий работы, не выполнил своих обязательств, и реконструкция приостановилась. Летом этого года губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко и глава администрации Всеволожского района Андрей Александрович Низовский посетили объект. В планах области и района завершить реконструкцию как можно быстрее.

Мы надеемся, что школа искусств, наконец, обретёт постоянное место «дислокации», оборудованное современными классами, мастерскими, залами, выставочными площадями. А пока мы рады тому, что у нас есть: школа занимает почти 1000 квадратных метров, которые позволяют нам обучать детей, растить таланты. Руководство Всеволожского района относится к школам искусств с большой заботой и вниманием. Финансовых проблем мы не испытываем, каждый год нас включают в областные программы. В прошлом году от областного комитета по культуре мы получили новое пианино. В позапрошлом году также пришли серьёзные финансовые средства, которые помогают нам совершенствовать материально-техническую базу.

– Михаил Юрьевич, несколько слов о педагогическом коллективе. Насколько высок уровень профессиональной подготовки преподавателей?

– Укомплектованность преподавательским составом в настоящее время полная. Большинство педагогов с большим опытом работы, имеют высшую квалификационную категорию. Радует, что в коллективе есть и молодые педагоги, стремящиеся к активному развитию профессионального мастерства. Педколлектив, состоящий из 29 преподавателей, систематически доказывает свой уровень участием в различных профессиональных конкурсах. Так, в 2022 году шесть наших преподавателей заняли призовые места, стали победителями и лауреатами различных степеней.

– Михаил Юрьевич, в заключение нашей беседы хотелось бы услышать, что для вас значит само понятие «искусство»?

– Это понятие может трактоваться крайне широко, оно многосторонне. Мы даём детям представление классического искусства, они изучают его историю. Так, весной этого года на базе нашей школы прошло интересное районное мероприятие – олимпиада по истории изобразительного и хореографического искусства. Жюри было очень авторитетным, в его составе были доцент Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой Ирина Алексеевна Пушкина и сотрудник Санкт-Петербургского художественного училища имени Н.К. Рериха Марина Александровна Шахвердян.

В октябре на базе нашей школы пройдёт уже вторая районная олимпиада «Художественное двоеборье». Мы стали инициатором её проведения, и проходить она будет по разным направлениям. Так, на графическом направлении участники выполняют определённое задание в короткий промежуток времени – натурный натюрморт простым карандашом и ещё более скоростное задание – наброски с натуры человека в полный рост. Второе направление олимпиады – живописное, где тоже в короткое время выполняются задания в цвете.

Как видите, коллектив Сертоловской ДШИ полон планов, впереди у нас большая и интересная работа, мы смотрим в будущее с надеждой и оптимизмом.

– Спасибо, Михаил Юрьевич, за исчерпывающие ответы, успехов вам и процветания вашей замечательной школе!

Вопросы задавал Михаил БОНДАРЧИК

Фото сайта Сертоловской ДШИ