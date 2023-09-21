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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожский район вошел в тройку лучших в реализации программ по укреплению общественного здоровья

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Новые спортклубы, медицинские классы, соревнования и флешмобы: в Ленинградской области названы лучшие муниципальные программы по укреплению общественного здоровья. Наш Всеволожский район ожидаемо вошёл в число победителей, заняв почётное второе место. На первом месте – Приозерский район, а замыкает тройку лидеров Кингисеппский район.

«Ленинградская область уже в третий раз отмечает лучшие практики, направленные на пропаганду здорового образа жизни. Районные администрации постоянно повышают мотивацию жителей к отказу от вредных привычек, пропагандируют здоровое питание, продвигают спортивные мероприятия», – заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Конкурс ежегодно проводится областным комитетом по здравоохранению, комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям, комитетом по печати и «Центром общественного здоровья».

По материалам пресс-службы правительства Ленобласти

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