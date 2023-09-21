Всеволожские боксеры взяли восемь золотых медалей чемпионата и первенства Ленобласти

С 13 по 16 сентября в спортивно-оздоровительном комплексе «Арена» в Гатчине проходили чемпионат и первенство Ленинградской области по боксу среди юниоров и юниорок 17 – 18 лет. В соревнованиях приняли участие 104 спортсмена из Ленинградской области.

За честь Всеволожского района «бились» боксеры из спортивных клубов Всеволожска, Колтушей, поселков им. Свердлова и им. Морозова, Кудрово, Сертолово и других населенных пунктов. По итогам четырех дней соревнований Всеволожские спортсмены достойно выступили и восемь раз поднимались за «золотом», на высшую ступень пьедестала. Сильнейшими в своих возрастных группах и весовых категориях оказались: Максим Лукьянов, Арсен Халатян, Матвей Зубарев, Хусниддин Абдуллоев, Данила Грабежев, Георгий Шинкаренко, Егор Гурин и Алена Машкова. Они завоевали себе путевки на предстоящее первенство Северо-Западного федерального округа.

Александр СОРОКИН

Фото из открытых источников