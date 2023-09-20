Жительница Всеволожского района отметила 100-летний юбилей

«Американские горки по сравнению с её биографией – детский аттракцион. Она оказывалась на самом верху, затем в один момент судьба несла её под откос до той точки, где снова начинается подъём. Не каждому под силу переносить такие перепады», – с этими словами гости поднимали бокалы в честь столетия Инны Павловны Касьяновой.

Ей, жительнице блокадного Ленинграда, есть о чем вспомнить. Ещё бы, ведь этой удивительной женщине довелось жить в двух тысячелетиях, в двух веках, в двух системах и в целой эпохе – эпохе перемен. Удивительно, что, перешагнув столетний рубеж, почтенная юбилярша по-прежнему проницательна, с хорошим чувством юмора, цепким умом и великолепной памятью. Верно говорят: быть долгожителем – не столько дар, сколько умение. Чудовищные испытания, через которые пришлось пройти блокаднице, не надломили её дух, а сделали лишь добрее и отзывчивей.

– Доброта, милосердие и любовь к людям – главный секрет долголетия, – отвечая на вопрос корреспондента «Всеволожских вестей», сказала Инна Павловна. – Всё предельно просто.

– Родилась мама в семье военного, в Саратове, – рассказывает о юбилярше средний сын Павел Касьянов. – Но семья там жила недолго, вернулись обратно в родной Ленинград, где она окончила школу и поступила в медицинский институт. Потом всё перевернулось: началась Великая Отечественная война, немцы взяли Ленинград в кольцо. Тогда над страной прозвучал страстный призыв, надолго определивший жизнь советского народа: «Всё для фронта, всё для Победы!». В те грозные для страны годы маме пришлось оставить учёбу и идти работать в госпиталь при Военно-медицинской академии, а затем помогать больным. После – эвакуация в Самарканд. Именно в этом узбекском городе мама нашла свою судьбу – нашего папу. Отец был начальником гаража.

…В Узбекистане у Касьяновых родился первенец – Вадим. А в начале 50-х семья решила переехать в Ленинград, и прибавилось ещё двое сыновей: Павел и Александр.

– Самарканд был интернациональным городом, хлебосольным, где бок о бок дружно жили представители разных национальностей: русские, узбеки, грузины, евреи, – вспоминает Инна Павловна. – Соседи подкармливали, делились последним куском, стараясь спасти людей, чудом выживших в осажденном Ленинграде. О жизни в Средней Азии остались яркие воспоминания: огромные арбузы, соседская собака, двор, где за большим столом собирались жильцы.

Эвакуация по Дороге жизни оставила глубокий и незабываемый след в памяти Инны Павловны, и, когда собирали средства на установку памятника «Полуторке», она перевела часть своей пенсии.

Её часто спрашивают: «Как удалось выжить в блокаду?» И действительно, как? Но Инна Павловна не любит рассказывать о тех тяжёлых днях. Вот только внучке Анне она поведала интересную историю:

– Выжить на паёк в блокадном городе была невыполнимая задача. Жили в ту пору не по дням, а по минутам, от атаки до атаки, не имея уверенности, что останемся целы. Но ещё до блокады случилось событие, которое позволило чудом выжить. Мимо дома, где жили бабушка и её мама, проходила конница. Неожиданно одна из лошадей споткнулась и упала. Кавалеристы оставили её на попечении Инны и ушли. Она кормила коня сеном и выходила его, но, когда началась блокада, его владелец вспомнил о лошади и вернулся. Поступил он страшно: застрелил животное. Но тогда время было жестокое, и, чтобы спастись от голода, приходилось привыкать к нечеловеческому. Большой кусок мяса он отдал бабушке. Это помогло выжить… А еще бабушка говорила, что у неё три жизни: до войны, в Самарканде, и после…

В Ленинграде Инна Павловна попыталась восстановиться в вузе, но, отучившись полтора года, ушла в декрет, институт так и не окончила. Трудилась кассиром на железнодорожной станции, а потом долгие годы работала на заводе слоистых пластиков.

Десять лет назад семья блокадницы переехала в деревню Мендсары Всеволожского района.

До сих пор Инна Павловна неравнодушна к происходящему в мире. Зрение не позволяет ей смотреть любимый телевизор, но она регулярно слушает новости по радио.

По случаю юбилея Инна Павловна получила адресное письмо от Президента РФВладимира Путина.

«Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! На Вашу долю выпали тяжелые испытания Великой Отечественной, трудности и невзгоды послевоенного времени. Но Вы, весь наш народ выстояли, сберегли страну. Сохранили веру в правое дело и справедливость. Желаю Вам бодрости духа и всего наилучшего», – написал глава государства.

Почётную депешу, посвящённую столетию, вручили представители Бугровского поселения.

– Низкий поклон за подвиг и самоотверженный труд, за то, что прошли через тяжелейшие испытания, выпавшие на долю вашего героического поколения, – отметили гости.

…Недаром говорят, что тому, как обустраивать мир души, не учат ни в школе, ни в университете. Эту науку приходится познавать самому методом проб и ошибок. Но если ты знаешь, как помочь страждущему, почему бы не сделать это, не сократить его путь к счастью и гармонии с самим собой? Может, в этом и есть формула долголетия?

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА