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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский ушел в отставку

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Сегодня, 20 сентября, стало известно, что глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский написал заявление об уходе с должности. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял отставку главы.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, Андрей Низовский прекращает исполнение своих полномочий с 21 сентября. Временно исполняющим обязанности главы администрации Всеволожского района назначена Анна Попова – председатель комитета финансов.

 

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