Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский ушел в отставку

Сегодня, 20 сентября, стало известно, что глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский написал заявление об уходе с должности. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял отставку главы.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, Андрей Низовский прекращает исполнение своих полномочий с 21 сентября. Временно исполняющим обязанности главы администрации Всеволожского района назначена Анна Попова – председатель комитета финансов.