Во Всеволожском районе в новом учебном году ряды кадет пополнили 12 классов

Кадетское движение во Всеволожском районе появилось около двадцати лет назад, и на сегодняшний день его поддерживают 14 школ. 15 сентября в музее «Дорога жизни», в филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого, на берегу Ладожского озера прошло торжественное посвящение в кадеты учеников новых кадетских классов.

Ребята из разных населённых пунктов нашего района собрались в столь важном для истории региона и всей страны месте, чтобы получить знамёна и официально вступить в ряды кадет. Ведущим церемонии посвящения в кадеты выступил директор ДДЮТ Всеволожского района Александр Тихонович Моржинский. Всего в этом учебном году ряды кадет пополнили 9 пятых классов, 2 седьмых и 1 десятый.

Почётными гостями мероприятия стали начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Вадим Александрович Мазур, подполковник разведывательной службы Евгений Николаевич Широкий, полковник авиации в отставке и куратор нескольких кадетских классов Андрей Владимирович Ларионов, капитан первого ранга в отставке Николай Степанович Шум и начальник отдела воспитания и дополнительного образования Комитета по образованию Всеволожского района Татьяна Владимировна Мальцева.

Знамёна по очереди вручали представителям каждого нового кадетского класса. Юные кадеты, конечно, волновались, но, несмотря на это, знаменосцы, чеканя шаг, уверенно подходили за знаменем и с гордостью возвращались к своему классу. Торжественная церемония проходила на улице, но даже прохладный ветер с Ладоги не повлиял на приподнятое настроение ребят.

В заключение мероприятия учащиеся кадетских классов сфотографировались у мемориала защитникам Ленинграда и посетили экскурсию по современному интерактивному музею «Дорога жизни».

Виктория Иванова, педагог-организатор

Фото Светланы Усик