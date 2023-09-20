Во Всеволожске появилось новое общественное пространство

Рядом с пересечением улицы Ленинградской и Колтушского шоссе появилось новое общественное пространство. Неухоженная территория преобразилась в небольшую, но уютную зону отдыха и получила название «Нижний парк».

Данная территория стала победителем рейтингового голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году. Поддержанный жителями проект получил финансирование, и в 2023 году стартовали работы по благоустройству. В ходе первого этапа площадку для парка привели в порядок – демонтировали незаконно установленные постройки, убрали опасную поросль и аварийные деревья.

В парке уложили пешеходные дорожки, установили освещение, скамейки и малые архитектурные формы. Сейчас данная территория доступна для посещения жителями. На втором этапе благоустройства планируется озеленение территории и установка оборудования для детских и спортивных площадок.