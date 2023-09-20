Бизнес-мамы Всеволожского района запускают свои проекты

Открытие семейного центра и создание своего пряничного бизнеса – такие разные идеи привели предпринимательниц в Центр «Мой Бизнес», где они прошли обучение и получили поддержку от государства на развитие своего дела в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Мамы из Всеволожского района своим примером смогли доказать, что всё возможно. Важно не бояться идти вперёд и реализовывать свои начинания.

Так, Екатерина Швичихина зарегистрировала ИП и оформила свой семейный центр «SMART», который оказывает развивающие и образовательные услуги для детей разного возраста. В 2021 году Екатерина стала победительницей в конкурсе и получила стартовую субсидию, затем приобрела статус социального предпринимателя и уже в этом году получила грант.

«Главный мотиватор – мой младший сын. Желание обеспечить ему доступ к интересному и качественному досугу было решающим для создания семейного центра», – рассказала Екатерина.

Наталья Куракина – «пряничная Фея», так ласково окрестили её жители Всеволожска. Будучи многодетной мамой, она открыла свой кондитерский цех-студию «PRYANIKMNE».

«Гордость детей в моих глазах за дело мамы – это отдельный мотиватор и мой успех!» – отмечает Наталья.

В 2022 году Наталья победила в конкурсе, получила стартовую субсидию и сейчас активно развивает свой бизнес.

Отметим, что в центрах «Мой бизнес» регулярно проводится обучение по самым разным направлениям – для действующих, начинающих предпринимателей и тех, кто только планирует открыть свое дело.

Пресс-служба администрации ВМР