Александр Дрозденко провел прямую линию с жителями Ленобласти

В понедельник, 18 сентября, губернатор ЛО Александр Дрозденко провел прямую телефонную линию с жителями 47-го региона из студии ЛенТВ24. Ленинградцев беспокоили самые разные вопросы, касающиеся благоустройства и медицинского обслуживания, обеспечения энергоснабжением отдельных поселений, состояния жилого фонда, транспортной доступности и многого другого.

Напомним читателям, что обычно мероприятие проходит каждый первый и третий понедельник месяца. Выйти на связь с губернатором и рассказать ему о своей проблеме можно с 16.00 до 17.00 по бесплатному номеру 06 при звонке со стационарного телефона, или по номеру 8 (813-61) 315-01 – в этом случае стоимость звонка определяется по тарифу, установленному оператором.

Совместно с руководителем областного правительства в эфире участвуют представители администраций районов. Все обращения обрабатываются, и каждый дозвонившийся получает обратную связь. По поручению губернатора проблемы жителей Ленобласти решают органы исполнительной власти или органы местного самоуправления.

Контрольные точки поставлены

На этот раз из Всеволожского района поступил единственный звонок от жительницы города Кудрово, которая пожаловалась на проблемный перекресток Европейского проспекта и проспекта Строителей, где ведутся работы по обустройству нового отделения полиции. Здание начали возводить ещё в 2019 году, сроки сдачи объекта переносились неоднократно, а люди страдают не только от отсутствия в городе достаточного числа представителей правопорядка, но и от бытовых неудобств, связанных с нахождением недостроя вблизи жилых домов.

Так, дозвонившаяся на прямую линию кудровчанка, назвавшаяся Ириной Сергеевной, сообщила, что в районе злополучного перекрестка годами копится строительный мусор, заборы мешают проходу, дорога в плохом состоянии, и даже снег зимой не убирается.

«Люди с инвалидностью, мамы с колясками вообще не могут здесь пройти, всюду грязь, все рыто-перерыто!» – эмоционально восклицала Ирина Сергеевна, в то время как губернатор всё более мрачнел.

Вдобавок ко всему во время прокладки теплотрассы к строящемуся зданию трактором зацепили силовой кабель, по которому подается электроэнергия в ближайший жилой комплекс, и теперь он просто лежит на поверхности. Также, по мнению Ирины Сергеевны, из-за затянувшейся стройки забилась ливневая канализация, вследствие чего подвалы жилых домов периодически оказываются затопленными.

«Местная администрация ничего не может сделать, из Дирекции комплексного развития территорий мы получаем формальные отписки. – пожаловалась кудровчанка. – Мы в отчаянии!»

К ответу немедленно был призван председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Евгений Барановский, который в прямом эфире признал, что в ходе строительства возникли трудности, связанные с невыполнением своих обязательств некоторыми застройщиками, однако власти делают всё возможное, чтобы сдать объект в эксплуатацию как можно скорее. В настоящее время удалось изыскать дополнительные средства, что, по словам зампреда, должно «сильно активизировать» весь процесс.

Также было отмечено, что компания-застройщик, в которой сменили управляющий состав, берёт на себя все «вопросы» по уборке и благоустройству территории и её дальнейшей передаче на баланс администрации Заневского поселения.

«Губернатором поставлена задача –завершить строительство в этом году, – сказал Барановский. – Я очень стараюсь, чтобы это было выполнено».

В завершение разговора Александр Дрозденко отдал поручение направить специалистов – в том числе из Водоканала и местной администрации – для обследования состояния ливневой канализации и затопленных подвалов.

«Я контрольные точки ставлю до конца года, по крайней мере, по полиции – точно, – обозначил глава 47-го региона. – По дорогам – тоже, думаю, основные работы сделаем. По крайней мере, чистку зимой обеспечим».

…и другие вопросы

В ходе прямой линии было поднято несколько вопросов, напрямую касающихся каждого жителя региона. Так, староста одной из деревень Приозёрского района указал на проблему недоукомплектованности штата сотрудников бригад «Скорой помощи».

Губернатор делегировал ответ председателю комитета по здравоохранению Ленобласти Александру Жаркову, который сообщил, что с 1 ноября 2023 года в регионе будут доплачивать врачам, фельдшерам и водителям «Скорой». Ленобласть уже выделила на эти цели 20 миллионов рублей ежемесячно. А в год на финансирование проекта должно уходить 240 миллионов рублей. Медики будут получать прибавку к зарплате в размере 15 тысяч рублей.

Самый дальний звонок зафиксировали из Енакиево. С губернатором говорил военнослужащий из Ленобласти, который сейчас находится на подшефной территории. Он передал слова благодарности от местных жителей, а также попросил поддержать бойцов, находящихся на передовой, спецтехникой для видеонаблюдения и корректировки огня.

Светлана ЗАВАДСКАЯ