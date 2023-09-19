На «Песчанке» прошел фестиваль здорового образа жизни «Семейная команда»

Фестиваль здорового образа жизни «Семейная команда» в главном парке Всеволожска организовали и провели активисты регионального отделения Всероссийского молодежного общественного объединения «Движение первых». В мероприятии приняли участие около 50 семейных команд.

Пасмурным субботним утром 16 сентября десятки жителей Всеволожского района от малышей до представителей «серебряного возраста» неторопливо заполняли центральную часть пространства «Песчанки». С 11 часов под бодрые звуки спортивных маршей у столика регистрации выстраивались в очередь желающие получить стартовые номера для участия в спортивном семейном фестивале. Подруги Елена Рудова и Яна Новоскольцева с тремя детьми от 8 до 10 лет, объединившиеся в команду «Огненный ветер», одними из первых получили свои стартовые номера.

– Мы сами любим спорт и стараемся участвовать во всех спортивных праздниках. О мероприятии узнали из соцсетей и пришли сюда с детьми, чтобы приобщать их к здоровому образу жизни и прививать семейные ценности. Фишка этого фестиваля в том, что здесь мы выступаем всей командой, в то время как в других подобных соревнованиях состязания между детьми и взрослыми проходят раздельно. И хотя, по замыслу организаторов, в предстоящем забеге главное не победа, а участие, мы настроены решительно и намерены пробежать дистанцию с полной отдачей. Надеемся, что это будет наш новый командный рекорд.

За соблюдением правопорядка зорко следили представители ДНД города Всеволожска. А в «штабной» палатке суетились организаторы праздника, совершавшие заключительные действия по подготовке к мероприятию. Около 12 часов прозвучал сигнал к началу фестиваля. Под звуки Гимна Российской Федерации присутствующие замерли по стойке «смирно». А многие, не смущаясь, подпевали в такт музыке. Со словами приветствия к собравшимся обратились руководитель волонтерского движения Всеволожского района Арина Овчинникова, региональный специалист по спорту «Движения первых» Наталья Цапко и главный специалист «Движения первых» во Всеволожском районе Павел Копылов. Не обошлась торжественная часть фестиваля и без музыкальных и танцевальных номеров, которые представили анимационные клубы «АниМы» и «Баловня», вокально-хоровой ансамбль «VOICE», танцевальный коллектив СОШ № 3 Всеволожска и другие. После недолгой концертно-развлекательной программы и динамичной разминки участники забега, под руководством Павла Копылова направились к месту старта. Сегодня им предстояло преодолеть относительную небольшую дистанцию. 1000 метров команды должны были пройти вместе и без потерь. И вот уже волонтеры, ожидавшие команды на финише, одевают на шеи символические медали первым участникам, завершившим забег. Кроме того, в этот день на площадках фестиваля работали восемь интерактивных станций по направлениям «Движения Первых». А команды, прошедшие все испытания, приняли участие в лотерее, где главным призом стала музыкальная колонка.

Александр СОРОКИН

Фото Антона ЛЯПИНА