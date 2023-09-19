В Бугровском центре образования прошел региональный IT-форум по профориентации

В Бугровском ЦО № 3 прошёл региональный IT-форум по профориентации, посвященный Дню программиста. Для учеников с девятого по одиннадцатый класс эта площадка стала удивительной возможностью обсудить самые топовые профессии будущего, поговорить о достижениях и выбрать самые интересные в IT-сфере профессии.

– Как стать разработчиком мобильных приложений, виртуальных миров и других программных продуктов? – задал участникам вопрос председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник. – Ответ прост: принимая участие в таких мероприятиях. Сегодня на форуме собрались ведущие эксперты, готовые поделиться своими знаниями. Организаторам удалось привлечь колоссальное число старшеклассников – в Бугровскую СОШ № 3 приехали более 300 ребят. Всех их объединила одна мечта – сделать хорошую карьеру в области информационных технологий. Уверен, что самые настойчивые сумеют добиться успеха.

Не обошли стороной учащиеся и их наставники набирающий популярность киберспорт.

– Современные видеоигры – не «стрелялки», как кто-то до сих пор может их считать, – отмечали организаторы. – Это произведения на стыке высоких технологий, искусства и образования. Профессиональные видеоигры могут стать хорошим источником заработка и принести славу геймеру. Эта сфера сегодня активно развивается. Она действительно обогнала уже индустрию кино и музыки!

Специалисты дискутировали со старшеклассниками на важные темы и бодро изучали их предложения. Ребята в свою очередь демонстрировали свои аналитические способности, поясняя свои умозаключения. Рассуждали об информационных технологиях. О том, как «с головой» погрузиться в мир IT, говорили на мастер-классах по робототехнике, системному администрированию и 3D-моделированию.

– Наша школа давно стала местом притяжения юных программистов, – рассуждает руководитель центра цифрового образования IT-Куб Бугровского ЦО № 3 Анна Терехова. – Сфера информационных технологий сегодня очень востребована. России нужны программисты. Занятые в отрасли специалисты не только получают хорошую заработную плату, но и имеют все шансы пройти ускоренный карьерный путь.

Кроме того, ребятам из разных уголков Ленинградской области рассказали про «IT-Куб» на базе Бугровского ЦО № 3, где прививают любовь к современным технологиям и «штампуют» будущих Гейтсов и Джобсов. В центре цифрового образования ребята могут выбрать для обучения интересующую программу: от мобильной разработки до программирования роботов. «IT-Куб» был создан в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото отдела общественных коммуникаций Всеволожского муниципального района