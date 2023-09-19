Всеволожские спортсмены заработали 22 медали мультиспортивного фестиваля

В Санкт-петербургском Концертно-выставочном центре «Экспофорум» состоялся крупнейший молодёжный мультиспортивный фестиваль спорта и здоровья «BIG PITER SPORT SHOW 2023», в котором приняли участие несколько тысяч спортсменов.

Российский союз боевых искусств (РСБИ) Санкт-Петербурга и Ленинградской области представляли Федерации кобудо и восточных боевых единоборств (ВБЕ). Они провели Открытые соревнования по кобудо и Фестиваль боевых искусств, а также выступили на главной сцене мероприятия в торжественном шоу открытия.

Более 200 спортсменов из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Московской области соревновались по всем спортивным дисциплинам кобудо и правилам вида спорта и Всероссийской федерации кобудо (кумите ниппон кемпо, ката кобудо, кумите предмет (нунчаку), тайхо-дзюцу). Также в рамках фестиваля прошли детские эстафеты, турнир по карате-джитсу, борьбе в ограниченном пространстве, фристайл кобудо, самообороне. Старты стали хорошим началом учебного года и подготовкой к значимым выступлениям сезона.

На соседних площадях в рамках «BIG PITER SPORT SHOW 2023» в павильоне «F» прошли и другие соревнования, организованные членами РСБИ из региональных федераций Санкт-Петербурга и Ленинградской области по кик-боксингу, боевому самбо, смешанным боевым единоборствам, ножевому бою, гиревому спорту, фитнесу и другим видам спорта.

Оргкомитет соревнований возглавили: президент Санкт-Петербургской федерации спорта ВБЕ, заслуженный мастер спорта России Сергей Дмитриев, президент федерации ВБЕ Кобудо Ленинградской области, мастер II дана Вячеслав Юрочкин; главный судья фестиваля, президент Клуба боевых искусств «Сатори» (г. Всеволожск), мастер спорта России Андрей Кулаковский.

В числе самых результативных команд с большим количеством призёров оказался всеволожский Клуб боевых искусств «Сатори» (тренеры клуба Андрей Кулаковский, Владислав Лапчук и Сергей Хорошков).

Владимир ШЕМШУЧЕНКО