Во Всеволожском центре культуры и досуга работает выставка об истории города

Сотрудники Всеволожского центра культуры и досуга подготовили тематическую выставку для ценителей истории родного края. На нескольких стендах отражены наиболее значимые люди, места и события из жизни города.

Как сообщают сотрудники Всеволожского ЦКД, выставка была дополнена и ждет посетителей до 1 ноября.

– Разобраться почему Всеволожские – не князья, увидеть их семейное древо, выяснить что на самом деле представляет из себя Красный замок у склона горы и каким было ближайшее прошлое города – всё это вы сможете узнать на выставке «Всеволожск: люди, места, события», – отмечают организаторы.

Выставка расположена в холле второго этажа Всеволожского ЦКД (Всеволожск, Колтушское шоссе, 110). До конца сентября посетителей будет ждать интересное дополнение – модель утраченного здания, которое ранее располагалось в Румболовском парке.

Также в холле представлена фотовыставка уникальных кадров начала ХХ века из личного архива семьи Всеволожских. На снимках отражены моменты жизни семьи, а также узнаваемые места и старейшие улицы города Всеволожска.