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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском районе прошла экологическая акция «Чистые игры»

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17 сентября в Углово в районе водоема, ставшего излюбленным местом отдыха жителей окрестных территорий, собралось более 30 экологических активистов. Девять команд из Санкт-Петербурга, Всеволожска, Романовки и Углово приехали сюда, чтобы в игровой форме очистить от мусора прибрежную зону озера.

Организаторами акции выступили АНО «Экологические добровольческие проекты» и Раздельный сбор вторсырья пос. Романовка при поддержке общественной организации «Токсовские озера» и Фонда президентских грантов в рамках реализации проекта «Экомарафон молодёжных и школьных инициатив».

– Благодаря новому формату мероприятия нам удается собрать людей больше, чем на обычные субботники и волонтерские уборки акции. В игровой форме волонтёры соревнуются в сборе и сортировке мусора и выигрывают призы. Как показала практика, в среднем участник таких соревнований может собрать в 10 раз больше, чем во время обычных субботников, – поделилась участница акции, экоактивистка из Романовки Элла Никитина.

Чистые игры на карьере Углово состоялись в рамках Евразийского Кубка Чистоты. 16–24 сентября экологические игры проходят в 338 городах России и в 16 странах Европы, Азии и Африки. В течение нескольких часов команды волонтеров, соревнуясь друг с другом, собирали и сортировали мусор, отгадывали экологические загадки, участвовали в конкурсах и викторинах на экологическую тематику.

Александр СОРОКИН
Фото Валерьяна АРУТЮНОВА

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