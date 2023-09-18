Представители сертоловской больницы провели встречу с общественностью

В минувшую пятницу, 15 сентября, в конференц-зале Сертоловской городской больницы состоялась встреча руководства больничного комплекса с представителями городских общественных организаций. В ходе мероприятия поднимались актуальные вопросы: порядок записи на приём к специалистам и наличие их в штате учреждения, оформление консультативных заключений, лекарственное обеспечение, медицинская помощь ветеранам различных категорий и многие другие.

Участники мероприятия были проинформированы о создании чата для руководителей городских общественных организаций, в числе подписчиков которого руководство сертоловской больницы. Можно с уверенностью сказать, что взаимодействие между горожанами и сотрудниками сертоловского здравоохранения переходит на более качественный и доступный уровень.

Отметим, что встречи руководства Сертоловского больнично-поликлинического комплекса с представителями городских общественных организаций становятся регулярными. Они, по мнению главного врача медицинского учреждения Сергея Азаренко, позволяют чётко определять насущные проблемы в процессе взаимодействия с горожанами – пациентами больницы в ходе оказания медицинской помощи, определять проблемные участки в работе и своевременно на них реагировать.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото издания «Петербургский рубеж»