На Мурманском шоссе ограничат проезд возле строительства путепровода в Кудрово

Строительство новой развязки во Всеволожском районе идет полным ходом – дорожники приступили к надвижке пролета второго путепровода над Мурманским шоссе. В результате проведения работы планируется вводить временное перекрытие движения.

Как сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленобласти, проезд на Мурманском шоссе планируется ограничивать с 20 до 23 сентября по семь раз в сутки. Каждая остановка не должна превышать 15 минут и будет проводиться в наименее загруженное время.

Так, перекрытие дорожного движения планируют проводить по следующему графику: 00.00 – 00.15; 01.00 – 01.15; 02.00 – 02.15; 03.00 – 03.15; 04.00 – 04.15; 05.00 – 05.15; 06.00 – 06.15. Водителей просят учитывать пятнадцатиминутные остановки во время составления маршрута.

В ведомстве также отметили, что после установки второго путепровода, старый будет отправлен на реконструкцию, и проезд переключится на новый.

Фото пресс-службы дорожного комитета Ленобласти