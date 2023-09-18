В ветклиниках Всеволожского района проводят бесплатную вакцинацию против бешенства

Бесплатную вакцинацию домашних животных против бешенства проводят специалисты государственной ветеринарной службы Ленинградской области. Врачи используют отечественный препарат «Рабикан».

Как сообщает пресс-служба управления ветеринарии ЛО, вакцина соответствует всем нормам и стандартам качества. Препарат является безопасным для здоровья животных, однако требует соблюдения рекомендаций ветеринарного врача.

Так, вакцинировать питомцев можно через два месяца после рождения. За 10–14 дней до вакцинации животному необходимо провести дегельминтизацию – дать ветеринарный препарат против глистов согласно инструкции. При первой вакцинации необходимо будет сделать повторную прививку через 28 дней, последующие ревакцинации проводятся раз в год.

Узнать подробности о бесплатной вакцинации в ветеринарных клиниках Всеволожского района можно на сайте ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» https://vsevst.ru/ или по телефону 8 921 855-94-85.

Фото пресс-службы УВЛО