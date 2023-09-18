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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске пройдет сельскохозяйственная ярмарка

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Традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет во Всеволожске 30 сентября и 1 октября. Более 300 продавцов из разных уголков страны представят свои товары всеволожцам и гостям города, которые высоко ценят качественные фермерские продукты.

Место и время проведения ярмарки остаются прежним – с 9 утра до 18 вечера на Юбилейной площади развернется торговля, а в 11.00 на главной сцене выступят творческие коллективы города.

Посетителей ярмарки будет ждать большое разнообразие сезонных товаров – грибов и ягод, овощей и фруктов. Кроме того, питомники представят свои лучшие саженцы сортовых деревьев и кустарников, владельцы пасек – мёд свежего урожая, а фермеры привезут качественную молочную, мясную и рыбную продукцию собственного производства.

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