Таксист из Ленобласти ― в тройке лучших

Сегодня прошёл региональный этап всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России» ― в нем приняли участие водители из Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

За звание сильнейшего и поездку на Федеральный этап конкурса боролись 20 профессиональных водителей такси.

«Конкурс «Лучший водитель такси в России» повышает профессионализм водителей такси, которые возят наших жителей, приобщает молодежь к профессии и укрепляет статус водителя такси в обществе. Повышение квалификации водителей необходимо для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров, привлечение молодежи обеспечит кадровый резерв и расширит возможности трудоустройства для молодых людей. Укрепление авторитета профессии способствует повышению общественного уважения и значимости данного вида деятельности», – прокомментировал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Во время теоретического этапа водители сдали тест на знание истории региона и правил дорожного движения. На практике водители выполнили упражнения на автодроме с полным стаканом воды на крыше. Судейская комиссия измеряла количество воды в стакане до и после финиша.

В этом году тройку лидеров возглавил Олег Швыдченко из Санкт-Петербурга, серебро взял представитель Ленинградской области Алексей Стебо, бронза досталась петербуржцу Андрею Кононовичу.

Пресс-служба областного правительства