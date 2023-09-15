НАЦПРОЕКТЫ: по новой дороге в Копорье

В Ломоносовском и Кингисеппском районах Ленобласти вводится в эксплуатацию после капитального ремонта обновленный участок трассы от Копорья в сторону Ручьев. Работы здесь проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Чуть более 11 километров гравийной дороги переведены в асфальт, укреплены обочины, построены локальные очистные сооружения. В деревне Головкино построены тротуары, искусственное освещение и ливневая канализация. Широкий тротуар легко позволяет пройти с тележкой, коляской либо проехать на велосипеде. Капремонт проводился с 2020 года, благодаря ему значительно удобнее стал путь в Копорье, где находится знаменитая старинная крепость.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Ломоносовском районе по просьбам жителей досрочно завершается ремонт Стрельнинского шоссе. Обновлено два участка от Кипени в сторону Малых Горок и от Оликов через Разбегаево и Горбунки в сторону Санкт-Петербурга. Здесь уложено два слоя нового покрытия, поставлены новые знаки и скоро будет нанесена разметка. Срок завершения работ по контракту был предусмотрен в 2024 году, однако работы выполнены со значительным опережением графика. Трасса связывает Стрельну, Кипень и Гатчину.

Пресс-служба областного правительства