Ленобласть: догазификация продолжается

Число заявок от ленинградцев, по которым идет работа, превысило 30 тысяч.

В Ленинградской области идут осенние подомовые обходы жителей. Специалисты комитета по ТЭК, местных администраций и АО «»Газпром газораспределение Ленинградская область рассказывают о бесплатном подведении газа до границ участков и действующих в регионе субсидиях.

«По программе догазификации, объявленной президентом России Владимиром Путиным, газ подведен до 17563 земельных участков жителей. Всего в работе — уже 30042 заявки жителей в Ленинградской области. Минэнерго России внесло Ленобласть в число 11 регионом с самым высоким потенциалом догазификации. Обходы домов и личное общение являются наиболее эффективным методом для разъяснения жителям их прав, а также актуализации планов по газификации», — отметил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов.

На этой неделе обходы идут в городе Бокситогорске, деревне Кальтино Всеволожского района, поселке Тарасово Выборгского района, деревне Пустошка и поселке Кобралово Гатчинского района, деревне Большое Руддилово Кингисеппского района, селе Русско-Высоцкое, деревнях Телези и Кипень Ломоносовского района.

Справка

Заявки на догазификацию можно подать через портал Единого оператора газификации (connectgas.ru), на сайте «Газпром газораспределение Ленинградская область» (www.gazprom-lenobl.ru), на странице компании ВКонтакте (https://vk.com/gro_lenobl), по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru, на сайте Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг в Санкт-Петербурге и филиалах

Пресс-служба областного правительства