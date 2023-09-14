Шахматы, конкур, городки и регата: спортивные выходные в области ― на любой вкус
Спортивный семейный фестиваль в Всеволожске, регата судомоделистов в Выборге, акробатический рок-н-ролл в Гатчине, городки в Пудости, конкур в Энколово, «Чистые игры в Тосно» и много-много футбола и шахмат ждут жителей Ленинградской области в эти спортивные выходные.
Физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые в муниципальных образованиях Ленинградской области 16 – 17 сентября 2023 года
|П/п
|Муниципальное образование
|Мероприятие
|Дата и время проведения
|Место проведения
|1
|Бокситогорский
|Спортивный семейный фестиваль «Семейная команда»
|16 сентября,
начало в 12:00
|г. Бокситогорск,
ул. Спортивная,
д. 1,
стадион «Металлург» МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс»
|«Километры здоровья» (скандинавская ходьба)
|16 – 17 сентября
08:00 – 13:00
|г. Бокситогорск, городской парк
|2
|Волховский
|1/8 Кубка Волховского района по футболу
|16 сентября,
начало в 13:00
|г. Волхов,
пр. Державина 28Б,
Стадион «Локомотив»
|Первенство Ленинградской области по футболу до 17 лет
|17 сентября,
начало в 14:30
|г. Волхов,
пр. Державина 28Б,
Стадион «Локомотив»
|3
|Всеволожский
|Кубок Главы Всеволожского муниципального района Ленинградской области по футболу среди команд 2009-2010 г.р. Финал
|16 сентября,
начало в 10:00
|п.г.т. Янино-1,
стадион
|Муниципальные спортивные соревнования по художественной гимнастике «Надежды Всеволожского района»
|17 сентября,
начало в 10:00
|г. Сертолово,
ул. Молоцова д.4,
ФОК
|Чемпионат Ленинградской области по футболу. Мужчины.
|16 сентября,
начало в 15:00
|г. Всеволожск
Межевая ул. 10, стадион
|Спортивный семейный фестиваль «СЕМЕЙНАЯ КОМАНДА»
|16 сентября,
начало в 12:00
|г. Всеволожск,
ул. Садовая, общественное пространство «Парк Песчанка»
|Областные спортивные соревнования по конному спорту на призы КСК «Дерби». Финал. Конкур. Всадники на лошадях до 150 см в холке. Юниоры и юниорки 16 — 21 лет, юноши и девушки 14 — 18 лет, юноши и девушки 14 — 16 лет, мальчики и девочки 10 — 12 лет, мальчики и девочки 10 — 14 лет.
|16 – 17 сентября
|дер. Энколово,
ул. Шоссейная д. 19,
КСК «Дерби»
|Кубок Ленинградской области по конному спорту. Конкур. Финал. Мужчины и женщины.
|16 – 17 сентября
|дер. Энколово,
ул. Шоссейная д. 19,
КСК «Дерби»
|Кубок Ленинградской области по 3Д стрельбе из лука. Мужчины и женщины.
|16 – 17 сентября,
начало в 10:00
|дер. Юкки,
Ленинградской шоссе 90,
СК «Юкки»
|Первенство Ленинградской области по футболу. Юноши до 17 лет. Мальчики до 15 лет.
|17 сентября,
начало в 10:00
|г. Всеволожск
Межевая ул. 10, стадион
|4
|Выборгский
|Судомодельный спорт.
Осенняя Выборгская регата 2023
|16 – 17 сентября,
начало 16 сентября
в 10:00
|г. Выборг,
ул. Лесхозная 12,
Лыжная база
|Шахматы.
Турнир «Мемориал В.П. Дубровина»
|16 сентября,
начало в 12:00
|г. Выборг,
ул. Мира 23,
Шахматный клуб
|Чемпионат Ленинградской области по футболу
среди мужских команд
«Фаворит» г. Выборг – «СпортГрад» г. Пушкин
|16 сентября,
начало в 15:00
|г. Выборг,
ул. Физкультурная 2,
стадион «Авангард»
|Первенство по велоспорту
СШОР «Фаворит» в гите среди мальчиков и девочек 9 – 11 лет
|16 – 17 сентября,
начало в 10:30
|г. Выборг,
ул. Физкультурная 2,
стадион «Авангард»
|Первенство Ленинградской области по футболу
среди мальчиков до 15 лет
«Славатор» г. Лодейное Поле – «Фаворит» г. Выборг
|17 сентября,
начало в 13:00
|г. Выборг,
ул. Физкультурная, 2,
стадион «Авангард»
|Турнир по футболу среди команд г. Выборга
|16 – 17 сентября,
ежедневно, согласно расписанию
|г. Выборг,
ул. Физкультурная 2,
стадион «Авангард»,
по расписанию
|«Тропа здоровья» для скандинавской ходьбы
|16 – 17 сентября,
08:00 – 22:00
|г. Светогорск,
ул. Гарькавого д. 12 а, Центральный стадион
|5
|Гатчинский
|Чемпионат Ленинградской области по футболу. Мужчины.
|16 сентября
14:30 – 17:00
|г. Гатчина,
ул. Аллея Императора Павла Первого, д.1.
Стадион «Балтийский»
|Кубок Ленинградской области по акробатическому рок-н-роллу. М класс – микст, А класс – микст, В класс – микст, формейшн – микст, буги-вуги, формейшн. Женщины с 13 лет и старше, мужчины с 15 лет и старше.
|17 сентября
09:00 – 21:00
|г. Гатчина
ул. Генерала Кныша 14а,
ФОК «Арена»
|Первенство г. Гатчины по футболу среди детских команд
|16 сентября
10:00 – 17:00
|г. Гатчина,
ул. Рысева д.34 А ФОК «Мариенбург»
|Турнир по настольному теннису, посвящённое Дню города Гатчина
|17 сентября
09:30 – 18:00
|г. Гатчина,
ст. Спартак пр.25 Октября д.10
|Первенство Cанкт-Петербурга по футболу среди команд 2009, 2010 г.р.
|17 сентября,
09:30 – 13:00,
|г. Гатчина,
ул. Аллея Императора Павла Первого, д.1.
Стадион «Балтийский»
|XVIII Сельские спортивные игры Ленинградской области: городошный спорт
|17 сентября,
начало в 11:00
|пос. Пудость,
ул. Половинкиной, д.89.
Дом культуры
|6
|Киришский
|Муниципальный этап Всероссийского дня бега «Кросс нации- 2023»
|16 сентября,
09:00 – 15:00
|г. Кириши,
парк для роллеров и скейтбордистов, парк «Прибрежный»
|Чемпионат и первенство Киришского муниципального района по спортивному туризму, дистанция- пешеходная
|17 сентября,
начало в 11:00
|г. Кириши,
ул. Строителей 12,
МОУ «КСОШ №6»
|7
|Кировский
|Первенство Кировского района по спортивному ориентированию
|16 сентября,
начало в 14:00
|г. Кировск,
Зольная сопка
|Спортивные соревнования по лазертагу
|16 сентября,
начало в 11:00
|г. Кировск,
ул. Пионерская д.12
|Кубок Кировского района по дартсу
|17 сентября,
начало в 11:00
|г. Кировск,
ул. Пионерская д.12
|8
|Лодейнопольский
|Областные спортивные соревнования по каратэ. Ката. В/к. Юноши и девушки 10 — 11 лет, 12 -13 лет, кадетки и кадеты 14 — 15 лет, юниоры и юниорки 16 — 17 лет, 18 — 20 лет.
|17 сентября,
начало в 11:00
|ул. Володарского 53А
ФК «Славатор»
|9
|Ломоносовский
|Кубок Шунгеровского заповедника
|16 сентября,
начало в 11:00
|гп. Новоселье, Шунгеровский заповедник
|Детский футбольный турнир памяти морских пехотинцев;
|16 сентября,
начало в 13:00
|ГП. Аннино,
д. Пигелево
|Футбольный турнир памяти А. Чечетенко д. Большие Томики
|17 сентября,
начало в 11:00
|ГП. Аннино,
д. Большие Томики
|«Спорт. Здоровье. Долголетие» — соревнования по скандинавской ходьбе
|16 сентября,
начало в 14:00
|д. Низино,
ул. Центральная 1 Е
|10
|Лужский
|Турнир по футболу «Толмачевская Осень»,
(2007-08 г.р., 2009-10 г.р.)
|16 сентября,
начало в 12:00
|пгт. Толмачево, стадион
|IV Спартакиада
среди ветеранов Лужского
муниципального района
Ленинградской области
|16 сентября,
начало в 10:00
|г. Луга,
ул. Тоси Петровой, д.10
|Кубок Ленинградской области и Первенство Ленинградской области среди команд и клубов муниципальных районов (детско-юношеские)
(2009 г.р., 2010 г.р., 2011 г.р., 2012, 2013, 2014 г.р.)
|17 сентября,
начало в 13:00
|г. Луга,
пр. Комсомольский,
д. 21
футбольное поле с искусственным покрытием
|Традиционный турнир Лужского муниципального района по футболу (соккеру) «Кубок г. Луги -2023», памяти Е. Страдымова среди мужских команд
|17 сентября,
начало в 15:00
|г. Луга,
пр. Комсомольский,
д. 21
футбольное поле
с искусственным покрытием
|11
|Подпорожский
|Соревнования по футболу среди мужских команд Подпорожского района «Закрытие летнего сезона — 2023»
|17 сентября,
начало в 11:00
|футбольное поле у городского рынка, расположенное по адресу: г. Подпорожье, ул. Свирская, 60Б.
|12
|Приозерский
|Кубок Северо-Западного федерального округа по спортивной борьбе. Грэпплинг, грэпплинг ги. Мужчины и женщины. Мальчики и девочки 14 — 15 лет, юноши и девушки 16 — 17 лет.
|16 – 17 сентября,
начало в 10:30
|г. Приозерск,
ул. Маяковского, д. 25,
МБУ ФКС «Центр ФКС и МП»
|Чемпионат Ленинградской области по спортивному ориентированию. Кросс — лонг. Мужчины и женщины.
|17 сентября,
начало в 10:00
|Раздольевское сп,
урочище Былинное,
Точные координаты центра соревнований: 60.519979, 29.986379
|Областные соревнования по спортивному ориентированию «Мемориал Владимира Алексеева». Мальчики и девочки до 11 лет, мужчины и женщины.
|17 сентября,
начало в 10:00
|Раздольевское сп,
урочище Былинное,
Точные координаты центра соревнований: 60.519979, 29.986379
|13
|Сланцевский
|Муниципальный этап Всероссийского дня бега «Кросс Нации»
|16 сентября,
начало в 10:30
|г. Сланцы, ул. Чайковского,
д. 11 (СК «Химик»)
МКУ «ФОК СМР»
|14
|Тихвинский
|Чемпионат и Первенство Ленинградской области по футболу среди лиц с заболеванием ЦП
|16 – 17 сентября,
в 10:00
|д. Бор
|15
|Тосненский
|Всероссийский день бега «Кросс нации». Все возрастные группы и категории населения (старше 6 лет).
|16 сентября,
1000 м в 11:10,
Дистанция «Академическая» в 12:00;
10000 м в 12:10;
8000 м в 12:20;
6000 м в 12:30;
4000 м в 12:40.
|г. Тосно, регистрация
ул. Ленина д. 45, МАУ «Тосненский ДК
|Турнир выходного дня по шахматам
|16 сентября,
начало в 12:00
|г. Никольское,
ул. Октябрьская д.11а, Шахматный клуб «Ладья»
|Турнир юниора по шахматам
|16 сентября,
начало в 12:00
|г. Никольское,
ул. Октябрьская д.11а, Шахматный клуб «Ладья»
|Чемпионат ЛО по волейболу среди мужских команд
|16 сентября,
10:00 – 17:00
|г. Никольское,
ул. Дачная 6,
ФОК 1
|Чемпионат ЛО по футболу (мужчины)
|16 сентября,
начало в 15:00
|г. Никольское,
ул. Дачная, д.6а Стадион
|Экологический квест «Чистые игры»
|17 сентября,
начало в 10:00
|г. Тосно,
ул. Промышленная, д. 1д, мост, за парковкой гипермаркета «Магнит»
Пресс-служба областного правительства