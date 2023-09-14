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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Шахматы, конкур, городки и регата: спортивные выходные в области ― на любой вкус

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Спортивный семейный фестиваль в Всеволожске, регата судомоделистов в Выборге, акробатический рок-н-ролл в Гатчине, городки в Пудости, конкур в Энколово, «Чистые игры в Тосно» и много-много футбола и шахмат ждут жителей Ленинградской области в эти спортивные выходные.

Физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые в муниципальных образованиях Ленинградской области 16 – 17 сентября 2023 года

П/п Муниципальное образование Мероприятие Дата и время проведения Место проведения
1 Бокситогорский Спортивный семейный фестиваль «Семейная команда»

 

 16 сентября,

начало в 12:00

 г. Бокситогорск,

ул. Спортивная,

д. 1,

стадион «Металлург» МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс»
«Километры здоровья» (скандинавская ходьба) 16 – 17 сентября

08:00 – 13:00

 г. Бокситогорск, городской парк
2 Волховский 1/8 Кубка Волховского района по футболу 16 сентября,

начало в 13:00

 г. Волхов,

пр. Державина 28Б,

Стадион «Локомотив»
Первенство Ленинградской области по футболу до 17 лет 17 сентября,

начало в 14:30

 г. Волхов,

пр. Державина 28Б,

Стадион «Локомотив»
3 Всеволожский Кубок Главы Всеволожского муниципального района Ленинградской области по футболу среди команд 2009-2010 г.р. Финал 16 сентября,

начало в 10:00

 п.г.т. Янино-1,

стадион
Муниципальные спортивные соревнования по художественной гимнастике «Надежды Всеволожского района» 17 сентября,

начало в 10:00

 г. Сертолово,

ул. Молоцова д.4,

ФОК
Чемпионат Ленинградской области по футболу. Мужчины. 16 сентября,

начало в 15:00

 г. Всеволожск

Межевая ул. 10, стадион
Спортивный семейный фестиваль «СЕМЕЙНАЯ КОМАНДА» 16 сентября,

начало в 12:00

 г. Всеволожск,

ул. Садовая, общественное пространство «Парк Песчанка»
Областные спортивные соревнования по конному спорту на призы КСК «Дерби». Финал. Конкур. Всадники на лошадях до 150 см в холке. Юниоры и юниорки 16 — 21 лет, юноши и девушки 14 — 18 лет, юноши и девушки 14 — 16 лет, мальчики и девочки 10 — 12 лет, мальчики и девочки 10 — 14 лет. 16 – 17 сентября дер. Энколово,

ул. Шоссейная д. 19,

КСК «Дерби»
Кубок Ленинградской области по конному спорту. Конкур.  Финал. Мужчины и женщины. 16 – 17 сентября дер. Энколово,

ул. Шоссейная д. 19,

КСК «Дерби»
Кубок Ленинградской области по 3Д стрельбе из лука. Мужчины и женщины. 16 – 17 сентября,

начало в 10:00

 дер. Юкки,

Ленинградской шоссе 90,

СК «Юкки»
Первенство Ленинградской области по футболу.  Юноши до 17 лет. Мальчики до 15 лет. 17 сентября,

начало в 10:00

 г. Всеволожск

Межевая ул. 10, стадион
4 Выборгский Судомодельный спорт.

Осенняя Выборгская регата 2023

 16 – 17 сентября,

начало 16 сентября

в 10:00

 г. Выборг,

ул. Лесхозная 12,

Лыжная база
Шахматы.

Турнир «Мемориал В.П. Дубровина»

 16 сентября,

начало в 12:00

 г. Выборг,

ул. Мира 23,

Шахматный клуб
Чемпионат Ленинградской области по футболу

среди мужских команд

«Фаворит» г. Выборг – «СпортГрад» г. Пушкин

 16 сентября,

начало в 15:00

 г. Выборг,

ул. Физкультурная 2,

стадион «Авангард»

 
Первенство по велоспорту

СШОР «Фаворит» в гите среди мальчиков и девочек 9 – 11 лет

 16 – 17 сентября,

начало в 10:30

 г. Выборг,

ул. Физкультурная 2,

стадион «Авангард»
Первенство Ленинградской области по футболу

среди мальчиков до 15 лет

«Славатор» г. Лодейное Поле – «Фаворит» г. Выборг

 17 сентября,

начало в 13:00

 г. Выборг,

ул. Физкультурная, 2,

стадион «Авангард»
Турнир по футболу среди команд г. Выборга 16 – 17 сентября,

ежедневно, согласно расписанию

 г. Выборг,

ул. Физкультурная 2,

стадион «Авангард»,

по расписанию
«Тропа здоровья» для скандинавской ходьбы 16 – 17 сентября,

08:00 – 22:00

 г. Светогорск,

ул. Гарькавого д. 12 а, Центральный стадион
5 Гатчинский Чемпионат Ленинградской области по футболу. Мужчины. 16 сентября

14:30 – 17:00

 г. Гатчина,

ул. Аллея Императора Павла Первого, д.1.

Стадион «Балтийский»
Кубок Ленинградской области по акробатическому рок-н-роллу. М класс – микст, А класс – микст, В класс – микст, формейшн – микст, буги-вуги, формейшн.  Женщины с 13 лет и старше, мужчины с 15 лет и старше. 17 сентября

09:00 – 21:00

 

 г. Гатчина

ул. Генерала Кныша 14а,

ФОК «Арена»
Первенство г. Гатчины по футболу среди детских команд

 

 16 сентября

10:00 – 17:00

 г. Гатчина,

ул. Рысева д.34 А ФОК «Мариенбург»
Турнир по настольному теннису, посвящённое Дню города Гатчина 17 сентября

09:30 – 18:00

 г. Гатчина,

ст. Спартак пр.25 Октября д.10
Первенство Cанкт-Петербурга по футболу среди команд 2009, 2010 г.р. 17 сентября,

09:30 – 13:00,

 г. Гатчина,

ул. Аллея Императора Павла Первого, д.1.

Стадион «Балтийский»

 
XVIII  Сельские спортивные игры Ленинградской области: городошный спорт 17 сентября,

начало в 11:00

 пос. Пудость,

ул. Половинкиной, д.89.

Дом культуры
6 Киришский Муниципальный этап Всероссийского  дня бега «Кросс нации- 2023» 16 сентября,

09:00 – 15:00

 г. Кириши,

парк для роллеров и скейтбордистов, парк «Прибрежный»
Чемпионат и первенство Киришского муниципального района по спортивному туризму, дистанция- пешеходная

 

 17 сентября,

начало в 11:00

 г. Кириши,

ул. Строителей 12,

МОУ «КСОШ №6»
7 Кировский Первенство Кировского района по спортивному ориентированию 16 сентября,

начало в 14:00

 г. Кировск,

Зольная сопка
Спортивные соревнования по лазертагу 16 сентября,

начало в 11:00

 г. Кировск,

ул. Пионерская д.12
Кубок Кировского района по дартсу 17 сентября,

начало в 11:00

 г. Кировск,

ул. Пионерская д.12
8 Лодейнопольский Областные спортивные соревнования по каратэ. Ката. В/к. Юноши и девушки 10 — 11 лет, 12 -13 лет, кадетки и кадеты 14 — 15 лет, юниоры и юниорки 16 — 17 лет, 18 — 20 лет. 17 сентября,

начало в 11:00

 ул. Володарского 53А

ФК «Славатор»
9 Ломоносовский Кубок Шунгеровского заповедника 16 сентября,

начало в 11:00

 гп. Новоселье, Шунгеровский заповедник
Детский футбольный турнир памяти морских пехотинцев;

 

 16 сентября,

начало в 13:00

 ГП. Аннино,

д. Пигелево
Футбольный турнир памяти А. Чечетенко  д. Большие Томики 17 сентября,

начало в 11:00

 ГП. Аннино,

д. Большие Томики
«Спорт. Здоровье. Долголетие» — соревнования по скандинавской ходьбе 16 сентября,

начало в 14:00

 д. Низино,

ул. Центральная 1 Е
10 Лужский Турнир по футболу «Толмачевская Осень»,

(2007-08 г.р., 2009-10 г.р.)

 16 сентября,

начало в 12:00

 пгт. Толмачево, стадион
IV Спартакиада

среди ветеранов Лужского

муниципального района

Ленинградской области

 16 сентября,

начало в 10:00

 г. Луга,

ул. Тоси Петровой, д.10

 
Кубок Ленинградской области и Первенство Ленинградской области среди команд и клубов муниципальных районов (детско-юношеские)

(2009 г.р., 2010 г.р., 2011 г.р., 2012, 2013, 2014 г.р.)

 17 сентября,

начало в 13:00

 г. Луга,

пр. Комсомольский,

д. 21

футбольное поле с искусственным покрытием
Традиционный турнир Лужского муниципального района по футболу (соккеру) «Кубок г. Луги -2023», памяти Е. Страдымова среди мужских команд

 

 17 сентября,

начало в 15:00

 г. Луга,

пр. Комсомольский,

д. 21

футбольное поле

с искусственным покрытием
11 Подпорожский Соревнования по футболу среди мужских команд Подпорожского района «Закрытие летнего сезона — 2023» 17 сентября,

начало в 11:00

 футбольное поле у городского рынка, расположенное по адресу: г. Подпорожье, ул. Свирская, 60Б.
12 Приозерский Кубок Северо-Западного федерального округа по спортивной борьбе. Грэпплинг, грэпплинг ги. Мужчины и женщины. Мальчики и девочки 14 — 15 лет, юноши и девушки 16 — 17 лет. 16 – 17 сентября,

начало в 10:30

 г. Приозерск,

ул. Маяковского, д. 25,

МБУ ФКС «Центр ФКС и МП»
Чемпионат Ленинградской области по спортивному ориентированию. Кросс — лонг. Мужчины и женщины. 17 сентября,

начало в 10:00

 Раздольевское сп,

урочище Былинное,

Точные координаты центра соревнований: 60.519979, 29.986379
Областные соревнования по спортивному ориентированию «Мемориал Владимира Алексеева». Мальчики и девочки до 11 лет, мужчины и женщины. 17 сентября,

начало в 10:00

 Раздольевское сп,

урочище Былинное,

Точные координаты центра соревнований: 60.519979, 29.986379
13 Сланцевский Муниципальный этап Всероссийского дня бега «Кросс Нации» 16 сентября,

начало в 10:30

 г. Сланцы,                              ул. Чайковского,

д. 11 (СК «Химик»)

МКУ «ФОК СМР»
14 Тихвинский Чемпионат и Первенство Ленинградской области по футболу среди лиц с заболеванием ЦП 16 – 17 сентября,

в 10:00

 д. Бор
15 Тосненский Всероссийский день бега «Кросс нации».  Все возрастные группы и категории населения (старше 6 лет). 16 сентября,

1000 м в 11:10,

Дистанция «Академическая» в 12:00;

10000 м в 12:10;

8000 м в 12:20;

6000 м в 12:30;

4000 м в 12:40.

 г. Тосно, регистрация

ул. Ленина д. 45, МАУ «Тосненский ДК
Турнир выходного дня по шахматам 16 сентября,

начало в 12:00

 г. Никольское,

ул. Октябрьская д.11а, Шахматный клуб «Ладья»
Турнир юниора по шахматам 16 сентября,

начало в 12:00

 г. Никольское,

ул. Октябрьская д.11а, Шахматный клуб «Ладья»
Чемпионат ЛО по волейболу среди мужских команд 16 сентября,

10:00 – 17:00

 г. Никольское,

ул. Дачная 6,

ФОК 1
Чемпионат ЛО по футболу (мужчины) 16 сентября,

начало в 15:00

 г. Никольское,

ул. Дачная, д.6а Стадион
Экологический квест «Чистые игры» 17 сентября,

начало в 10:00

 г. Тосно,

ул. Промышленная, д. 1д, мост,  за парковкой  гипермаркета «Магнит»

Пресс-служба областного правительства

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