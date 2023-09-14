Шахматы, конкур, городки и регата: спортивные выходные в области ― на любой вкус

Спортивный семейный фестиваль в Всеволожске, регата судомоделистов в Выборге, акробатический рок-н-ролл в Гатчине, городки в Пудости, конкур в Энколово, «Чистые игры в Тосно» и много-много футбола и шахмат ждут жителей Ленинградской области в эти спортивные выходные.

Физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые в муниципальных образованиях Ленинградской области 16 – 17 сентября 2023 года

П/п Муниципальное образование Мероприятие Дата и время проведения Место проведения 1 Бокситогорский Спортивный семейный фестиваль «Семейная команда» 16 сентября, начало в 12:00 г. Бокситогорск, ул. Спортивная, д. 1, стадион «Металлург» МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс» «Километры здоровья» (скандинавская ходьба) 16 – 17 сентября 08:00 – 13:00 г. Бокситогорск, городской парк 2 Волховский 1/8 Кубка Волховского района по футболу 16 сентября, начало в 13:00 г. Волхов, пр. Державина 28Б, Стадион «Локомотив» Первенство Ленинградской области по футболу до 17 лет 17 сентября, начало в 14:30 г. Волхов, пр. Державина 28Б, Стадион «Локомотив» 3 Всеволожский Кубок Главы Всеволожского муниципального района Ленинградской области по футболу среди команд 2009-2010 г.р. Финал 16 сентября, начало в 10:00 п.г.т. Янино-1, стадион Муниципальные спортивные соревнования по художественной гимнастике «Надежды Всеволожского района» 17 сентября, начало в 10:00 г. Сертолово, ул. Молоцова д.4, ФОК Чемпионат Ленинградской области по футболу. Мужчины. 16 сентября, начало в 15:00 г. Всеволожск Межевая ул. 10, стадион Спортивный семейный фестиваль «СЕМЕЙНАЯ КОМАНДА» 16 сентября, начало в 12:00 г. Всеволожск, ул. Садовая, общественное пространство «Парк Песчанка» Областные спортивные соревнования по конному спорту на призы КСК «Дерби». Финал. Конкур. Всадники на лошадях до 150 см в холке. Юниоры и юниорки 16 — 21 лет, юноши и девушки 14 — 18 лет, юноши и девушки 14 — 16 лет, мальчики и девочки 10 — 12 лет, мальчики и девочки 10 — 14 лет. 16 – 17 сентября дер. Энколово, ул. Шоссейная д. 19, КСК «Дерби» Кубок Ленинградской области по конному спорту. Конкур. Финал. Мужчины и женщины. 16 – 17 сентября дер. Энколово, ул. Шоссейная д. 19, КСК «Дерби» Кубок Ленинградской области по 3Д стрельбе из лука. Мужчины и женщины. 16 – 17 сентября, начало в 10:00 дер. Юкки, Ленинградской шоссе 90, СК «Юкки» Первенство Ленинградской области по футболу. Юноши до 17 лет. Мальчики до 15 лет. 17 сентября, начало в 10:00 г. Всеволожск Межевая ул. 10, стадион 4 Выборгский Судомодельный спорт. Осенняя Выборгская регата 2023 16 – 17 сентября, начало 16 сентября в 10:00 г. Выборг, ул. Лесхозная 12, Лыжная база Шахматы. Турнир «Мемориал В.П. Дубровина» 16 сентября, начало в 12:00 г. Выборг, ул. Мира 23, Шахматный клуб Чемпионат Ленинградской области по футболу среди мужских команд «Фаворит» г. Выборг – «СпортГрад» г. Пушкин 16 сентября, начало в 15:00 г. Выборг, ул. Физкультурная 2, стадион «Авангард» Первенство по велоспорту СШОР «Фаворит» в гите среди мальчиков и девочек 9 – 11 лет 16 – 17 сентября, начало в 10:30 г. Выборг, ул. Физкультурная 2, стадион «Авангард» Первенство Ленинградской области по футболу среди мальчиков до 15 лет «Славатор» г. Лодейное Поле – «Фаворит» г. Выборг 17 сентября, начало в 13:00 г. Выборг, ул. Физкультурная, 2, стадион «Авангард» Турнир по футболу среди команд г. Выборга 16 – 17 сентября, ежедневно, согласно расписанию г. Выборг, ул. Физкультурная 2, стадион «Авангард», по расписанию «Тропа здоровья» для скандинавской ходьбы 16 – 17 сентября, 08:00 – 22:00 г. Светогорск, ул. Гарькавого д. 12 а, Центральный стадион 5 Гатчинский Чемпионат Ленинградской области по футболу. Мужчины. 16 сентября 14:30 – 17:00 г. Гатчина, ул. Аллея Императора Павла Первого, д.1. Стадион «Балтийский» Кубок Ленинградской области по акробатическому рок-н-роллу. М класс – микст, А класс – микст, В класс – микст, формейшн – микст, буги-вуги, формейшн. Женщины с 13 лет и старше, мужчины с 15 лет и старше. 17 сентября 09:00 – 21:00 г. Гатчина ул. Генерала Кныша 14а, ФОК «Арена» Первенство г. Гатчины по футболу среди детских команд 16 сентября 10:00 – 17:00 г. Гатчина, ул. Рысева д.34 А ФОК «Мариенбург» Турнир по настольному теннису, посвящённое Дню города Гатчина 17 сентября 09:30 – 18:00 г. Гатчина, ст. Спартак пр.25 Октября д.10 Первенство Cанкт-Петербурга по футболу среди команд 2009, 2010 г.р. 17 сентября, 09:30 – 13:00, г. Гатчина, ул. Аллея Императора Павла Первого, д.1. Стадион «Балтийский» XVIII Сельские спортивные игры Ленинградской области: городошный спорт 17 сентября, начало в 11:00 пос. Пудость, ул. Половинкиной, д.89. Дом культуры 6 Киришский Муниципальный этап Всероссийского дня бега «Кросс нации- 2023» 16 сентября, 09:00 – 15:00 г. Кириши, парк для роллеров и скейтбордистов, парк «Прибрежный» Чемпионат и первенство Киришского муниципального района по спортивному туризму, дистанция- пешеходная 17 сентября, начало в 11:00 г. Кириши, ул. Строителей 12, МОУ «КСОШ №6» 7 Кировский Первенство Кировского района по спортивному ориентированию 16 сентября, начало в 14:00 г. Кировск, Зольная сопка Спортивные соревнования по лазертагу 16 сентября, начало в 11:00 г. Кировск, ул. Пионерская д.12 Кубок Кировского района по дартсу 17 сентября, начало в 11:00 г. Кировск, ул. Пионерская д.12 8 Лодейнопольский Областные спортивные соревнования по каратэ. Ката. В/к. Юноши и девушки 10 — 11 лет, 12 -13 лет, кадетки и кадеты 14 — 15 лет, юниоры и юниорки 16 — 17 лет, 18 — 20 лет. 17 сентября, начало в 11:00 ул. Володарского 53А ФК «Славатор» 9 Ломоносовский Кубок Шунгеровского заповедника 16 сентября, начало в 11:00 гп. Новоселье, Шунгеровский заповедник Детский футбольный турнир памяти морских пехотинцев; 16 сентября, начало в 13:00 ГП. Аннино, д. Пигелево Футбольный турнир памяти А. Чечетенко д. Большие Томики 17 сентября, начало в 11:00 ГП. Аннино, д. Большие Томики «Спорт. Здоровье. Долголетие» — соревнования по скандинавской ходьбе 16 сентября, начало в 14:00 д. Низино, ул. Центральная 1 Е 10 Лужский Турнир по футболу «Толмачевская Осень», (2007-08 г.р., 2009-10 г.р.) 16 сентября, начало в 12:00 пгт. Толмачево, стадион IV Спартакиада среди ветеранов Лужского муниципального района Ленинградской области 16 сентября, начало в 10:00 г. Луга, ул. Тоси Петровой, д.10 Кубок Ленинградской области и Первенство Ленинградской области среди команд и клубов муниципальных районов (детско-юношеские) (2009 г.р., 2010 г.р., 2011 г.р., 2012, 2013, 2014 г.р.) 17 сентября, начало в 13:00 г. Луга, пр. Комсомольский, д. 21 футбольное поле с искусственным покрытием Традиционный турнир Лужского муниципального района по футболу (соккеру) «Кубок г. Луги -2023», памяти Е. Страдымова среди мужских команд 17 сентября, начало в 15:00 г. Луга, пр. Комсомольский, д. 21 футбольное поле с искусственным покрытием 11 Подпорожский Соревнования по футболу среди мужских команд Подпорожского района «Закрытие летнего сезона — 2023» 17 сентября, начало в 11:00 футбольное поле у городского рынка, расположенное по адресу: г. Подпорожье, ул. Свирская, 60Б. 12 Приозерский Кубок Северо-Западного федерального округа по спортивной борьбе. Грэпплинг, грэпплинг ги. Мужчины и женщины. Мальчики и девочки 14 — 15 лет, юноши и девушки 16 — 17 лет. 16 – 17 сентября, начало в 10:30 г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 25, МБУ ФКС «Центр ФКС и МП» Чемпионат Ленинградской области по спортивному ориентированию. Кросс — лонг. Мужчины и женщины. 17 сентября, начало в 10:00 Раздольевское сп, урочище Былинное, Точные координаты центра соревнований: 60.519979, 29.986379 Областные соревнования по спортивному ориентированию «Мемориал Владимира Алексеева». Мальчики и девочки до 11 лет, мужчины и женщины. 17 сентября, начало в 10:00 Раздольевское сп, урочище Былинное, Точные координаты центра соревнований: 60.519979, 29.986379 13 Сланцевский Муниципальный этап Всероссийского дня бега «Кросс Нации» 16 сентября, начало в 10:30 г. Сланцы, ул. Чайковского, д. 11 (СК «Химик») МКУ «ФОК СМР» 14 Тихвинский Чемпионат и Первенство Ленинградской области по футболу среди лиц с заболеванием ЦП 16 – 17 сентября, в 10:00 д. Бор 15 Тосненский Всероссийский день бега «Кросс нации». Все возрастные группы и категории населения (старше 6 лет). 16 сентября, 1000 м в 11:10, Дистанция «Академическая» в 12:00; 10000 м в 12:10; 8000 м в 12:20; 6000 м в 12:30; 4000 м в 12:40. г. Тосно, регистрация ул. Ленина д. 45, МАУ «Тосненский ДК Турнир выходного дня по шахматам 16 сентября, начало в 12:00 г. Никольское, ул. Октябрьская д.11а, Шахматный клуб «Ладья» Турнир юниора по шахматам 16 сентября, начало в 12:00 г. Никольское, ул. Октябрьская д.11а, Шахматный клуб «Ладья» Чемпионат ЛО по волейболу среди мужских команд 16 сентября, 10:00 – 17:00 г. Никольское, ул. Дачная 6, ФОК 1 Чемпионат ЛО по футболу (мужчины) 16 сентября, начало в 15:00 г. Никольское, ул. Дачная, д.6а Стадион Экологический квест «Чистые игры» 17 сентября, начало в 10:00 г. Тосно, ул. Промышленная, д. 1д, мост, за парковкой гипермаркета «Магнит»

Пресс-служба областного правительства