Александр Дрозденко: «Нужно делать добро»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с общественниками региона и открыл третий день Гражданского форума, который в этом году приобрел статус окружного.

«Одна из важнейших целей правительства Ленинградской области — создание качественных условий для развития гражданского общества. Если не давать ему развиваться, не давать возможность реализовывать свои идеи, то за нас это будут делать другие», — сказал губернатор.

В этом году форум стал окружным — его поддержал полномочный представить президента в СЗФО Александр Гуцан.

«Гражданский форум — это такая хорошая, авторитетная, площадка для обсуждения общественных инициатив. Здесь подбирается пул профессионалов, которые могут дать оценку реализованным проектам, поспорить друг с другом, указать на плюсы и минусы, а главное — это место встречи региональной власти с НКО, место для диалога, который помогает найти точки взаимопонимания», — подчеркнул глава 47 региона.

Жюри под руководством Александра Дрозденко оценивает сегодня результаты реализации проектов команд. Учитывается, в том числе, вовлеченность в проект органов местного самоуправления и жителей населенных пунктов, а также — подготовительная часть.

Участники подготовили красочные презентации. Напомним, что накануне ими были реализованы 14 проектов: круглый стол «Усы, лапы, хвост» для налаживания взаимодействия администрации и активных местных зооволонтёров, патриотическая инициатива «Алеша сегодня» по благоустройству территории вокруг памятника «Алеша» и открытие оцифрованного инфо-объекта около памятника, туристические проекты «Петровские тропы» и «Серебряные тропы в Раздолье», экологическая инициатива «Капля за каплей», которая подразумевает расчистку пространства вокруг родника, проект по обучению подростков экологичной коммуникации и навыку решения конфликтов «Закопай конфликт — посади дерево» и серия объединяющих семьи участников СВО мероприятий «Клуб «Семья солдата», цель которого проявить «соседское» участие общественности к семьям бойцов СВО, помочь создать для них творческий досуг. А также такие проекты, как «Турнавигатор по Приозерску», Арт-объект «Мельниковская скамья», профориентационная «Ярмарка профессий «День Будущего»» для студентов средних и высших учебных заведений, «ГРОМфест», Фестиваль энтузиастов для молодёжи, Фестиваль активностей «Третий возраст — новые возможности» и Слет общественных инициатив.

Пресс-служба областного правительства