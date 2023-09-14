В Ленобласти ― учения по гражданской обороне

На территории Ленинградской области проводятся комплексные учения по гражданской обороне, защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций, таких как крупные пожары, затопления, наводнения.

Учения проводятся во всех районах и городском округе области. Привлечены все органы исполнительной власти региона, организации, силовые и правоохранительные структуры.

С 10 до 11 часов была проведена проверка готовности региональной системы оповещения населения Ленинградской области. В ходе проверки были задействованы радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители.

Как пояснил вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин, в каждый район по условному сигналу приходила информация, в соответствии с которой все силы и средства, имеющиеся на территории региона были привлечены к отработке вводных. В учениях приняли участие и структуры ОЖД, Министерства обороны, МЧС, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Росгвардии. Были отработаны элементы эвакуации населения из опасных районов, в том числе с помощью железнодорожного и автомобильного транспорта. Вся отработка производилась в реальных, а не в штабных условиях.

В рамках учений также проводятся мероприятия и по использованию защитных сооружений. Эта работа была начата в регионе с момента передачи полномочий Ленинградской области по гражданской обороне, которые раньше находились у МЧС. Преимущественно такие объекты находятся в собственности Правительства Ленинградской области и муниципальных образований.

По итогам учений будет дана оценка взаимодействию всех органов власти, определены векторы совершенствования работы в сфере гражданской обороны.

Пресс-служба областного правительства