Велоэкстремалы на Песчанке…

Поистине уникальное событие происходило в нашем городе 9 и 10 сентября. С утра до вечера в парке «Песчанка» соревновались любители экстремального велоспорта. Более 500 профессиональных спортсменов и любителей съехались во Всеволожск отовсюду.

Организаторами мероприятия выступили администрация Всеволожского района, Комитет физической культуры и спорта Ленинградской области, Федерация велосипедного спорта России и администрация парка «Песчанка». Обширная программа спортивного праздника дала возможность показать своё мастерство велоэкстремалам почти всех возрастов и уровней подготовки.

Регламент фестиваль включал в себя:

— чемпионат России по BMX ритм-трек (памп-трек);

— Pumpjam гонка на памп-треке (гонка для любителей и профессионалов);

— KidsJam – БегоВелоГонка (для самых маленьких участников от 2-х лет);

— ScootJam – Контест на трюковых самокатах;

— TSB BMXJam – Street BMX контест (трюки на велосипедах в уличном стиле);

— SkateJam Contest (виртуозные трюки и прокаты на скейтбордах).

Накал страстей на памп-треке шёл по возрастающей. Первыми на старт вышли самые младшие участники соревнований. Девочки и мальчики в возрасте от 4 до 10 лет с «бешеной» скоростью петляли по лабиринту велотрека, ловко управляя своими двухколесными снарядами на спусках и подъёмах. Суббота, 9 сентября, была почти полностью посвящена младшему поколению велоэкстремалов. В этот день в категории PRO было разыграно 11 комплектов наград. У зрителей захватывало дух, а адреналин переполнял организм от зрелища, которое подарили спортсмены, выступавшие в открытом классе (категория OPEN). Здесь соперничали девушки в возрасте от 9 до 17 лет и мальчики 9–10 лет.

– Памп-трек – специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов и не содержащая ровных участков. Особенность соревнований на памп-треке заключается в том, что набор и поддержка скорости осуществляется не за счёт вращения педалей, а с помощью специальной техники прохождения трассы. В общем, это далеко непростая дисциплина, – поделился участник соревнований, спортсмен из Всеволожского района Иван Иванов.

Второй день фестиваля также был зрелищным, а выступления юниоров и взрослых держал зрителей в постоянном напряжении. В острой борьбе трое наших спортсменов – Иван Иванов, Павел Гурин и Илья Устимов – вошли в десятку сильнейших. Чемпионских титулов в своих возрастных категориях удостоились петербуржцы Виктория Васькова и Илья Бескровный.

Александр СОРОКИН

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