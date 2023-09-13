Усы, лапы, хвост и Петровские тропы — ленинградцы показывают свои социальные инициативы

Экологические, туристические, патриотические и просветительские — участники Гражданского форума Ленинградской области представили свои социальные инициативы.

Жюри Гражданского форума Ленобласти, в состав которого вошли депутат Государственной Думы России Светлана Журова, глава Приозерского района Александр Соклаков, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва, председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова и другие эксперты, оценили 14 проектов.

В их числе — круглый стол «Усы, лапы, хвост» для налаживания взаимодействия администрации и активных местных зооволонтёров, патриотическая инициатива «Алеша сегодня» по благоустройству территории вокруг памятника «Алеша» и открытие оцифрованного инфо-объекта около памятника, туристические проекты «Петровские тропы» и «Серебряные тропы в Раздолье», экологическая инициатива «Капля за каплей» подразумевает расчистку пространства вокруг родника, проект по обучению подростков экологичной коммуникации и навыку решения конфликтов «Закопай конфликт — посади дерево» и серия объединяющих семьи участников СВО мероприятий «Клуб «Семья солдата», цель которого проявить «соседское» участие общественности к семьям бойцов СВО, помочь создать для них творческий досуг. А также такие проекты, как «Турнавигатор по Приозерску», арт-объект «Мельниковская скамья», профориентационная «Ярмарка профессий «День Будущего»» для студентов средних и высших учебных заведений, «ГРОМфест», фестиваль энтузиастов для молодёжи, фестиваль активностей «Третий возраст – новые возможности» и Слет общественных инициатив.

Сегодня, 13 сентября, реализовывать свои проекты участники отправятся в муниципальные образования Приозерского района, а результаты покажут в четверг, 14 сентября, — в этот день жюри возглавит губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Пресс-служба областного района