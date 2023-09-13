Ленобласть увлекает школьников госслужбой

В Ленобласти прошли профориентационные игры «Человеческий ресурс на службе государству и обществу».

В них приняли участие 492 школьника Ленинградской области из числа участников летних трудовых бригад и Губернаторского молодежного отряда. Игра разработана службой занятости населения Ленинградской области и проходит в виде квеста-путешествия по станциям.

«На станциях участники игры демонстрировали свои знания о государственной символике нашей страны и региона, показали способность работать в команде и принимать как личные, так и совместные нестандартные и креативные решения в разных проблемных ситуациях, с которыми государственные гражданские служащие часто сталкиваются при работе с гражданами», — рассказала председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

Профконсультанты Кадровых центров Ленинградской области в ходе игры рассказывали школьникам о профессиях в сфере управления государством, структуре государственных служб. Игра прошла интересно и познавательно, ребята показали себя думающими, заинтересованными и неравнодушными людьми, по-настоящему любящими свой родной район, страну и регион.

Пресс-служба областного правительства