Ленобласть объединяет народы и религии

Как организован диалог культур и традиций в Ленинградской области: рассказал глава региона Александр Дрозденко на II Петербургском международном форуме «Религиозные ценности в современном мире».

«В Ленинградской области с уважением относятся ко всем традиционным религиям, их ценностям и культурному наследию. Для взаимодействия с религиозными и этнокультурными объединениями в области работают совет по межнациональным отношениям при губернаторе и 18 советов при администрациях районов. Как один из результатов этого диалога — наш ежегодный межрегиональный этнокультурный фестиваль «Россия – созвучие культур», где жители региона разных национальностей делятся своими обычаями, традициями, культурой. Сегодня в непростые времена представителям разных конфессий и вероисповеданий очень важно объединиться и не позволить никому искажать историю в угоду стран Запада. Мы должны проявлять друг к другу уважение и сохранять наши духовные ценности, которые тысячелетиями объединяли народы, живущие на территории Государства Российского», — приветствовал участников форума Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, что основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей утверждены в 2022 году Указом Президента России Владимира Путина.

«Указ предоставляет возможность усилить совместную работу по достижению общественного согласия в многонациональной и многоконфессиональной России. Мы должны делать все возможное, чтобы передавать наши нравственные ценности от поколения к поколению», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Глава региона выразил надежду, что форум поможет выработать программу совместных усилий по сохранению духовно-нравственных ценностей и противодействию любого рода экстремизму.

Пресс-служба областного правительства