Спортивный праздник на Песчанке

В минувшую субботу в главном парке Всеволожска прошла вторая в истории района Ярмарка спорта. На ней было представлено более 50 спортивных организаций. Мероприятие посетили около 5 000 человек.

Вторая «всерайонная»

9 сентября с самого утра в парке Песчанка начались приготовления к одному из главных спортивных мероприятий года. Более двух сотен человек из числа участников, организаторов и волонтёров Молодежного центра «Альфа» готовили общественное пространство к прибытию гостей.

– В сентябре начинается новый учебно-тренировочный сезон, и свои двери для всеволожцев открывают около 1 000 спортивных школ, секций, клубов и кружков. Впервые Ярмарка спорта состоялась в прошлом году, и она показала свою высокую эффективность. Такой формат знакомства жителей района с существующими у нас спортивными направлениями и организациями было решено использовать и в этот раз. Сегодня здесь представлены практически все имеющиеся в районе виды физической активности – от плейстика и йоги до плавания и бокса. Каждый желающий может выбрать для себя подходящий вид спорта и прямо на месте записаться в секцию. Кроме того, можно поучаствовать в мастер-классах и любительских спортивных состязаниях, в том числе сыграть в шашки с международным мастером Мажитом Саршаевым и проверить силу интеллекта в сеансе одновременной игры в шахматы с гроссмейстером Татьяной Рубцовой, – поделилась начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Екатерина Ларионова.

Открытие Ярмарки спорта было намечено на 14.00, но парк начал заполняться посетителями задолго до назначенного часа. Уже с 10 утра в северо-восточной части общественного пространства стартовали областные соревнования по памп-треку и фестиваль PumpJum, контест для самокатов, который собрал около 500 участников не только из Санкт-Петербурга и Ленобласти, но из других регионов страны. А в 11.30 в самом центре Песчанки началось первенство Всеволожского района по боксу. У входа сотрудники Центра физической культуры и спорта раздавали всем приходящим лотерейные билеты, по которым «счастливчики» чуть позже получили ценные подарки от организаторов.

Прежде чем на сцену поднялись официальные лица, площадку перед подмостками заполнили около сотни детей в ярко-красных костюмах. Танцевальный флэш-моб провели воспитанники танцевальной студии «Маленькая страна», фитнес-клуба «Спорт М», отделения художественной гимнастики Всеволожской школы олимпийского резерва, студии современного танца «Dance family ESS», Центра физической культуры и спорта «Заневский» и Всеволожского центра физической культуры и спорта.

Герои спорта

И вот под звуки фанфар и дымовые салюты на сцену вышли председатель Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Евгений Пономарев и заместитель главы администрации Всеволожского района Светлана Хотько. В своём приветственном обращении Евгений Николаевич подчеркнул важность занятий физкультурой и спортом для подрастающего поколения и здоровья нации в целом. Он также отметил высокие заслуги и вклад всеволожских спортсменов и тренеров в спортивные показатели 47-го региона. Поздравляя собравшихся со спортивным праздником, Светлана Валерьевна констатировала, что в сегодняшней Ярмарке спорта на Песчанке представлено в два раза больше участников, чем в прошлом году.

И пока к выходу на сцену за заслуженными наградами готовились выйти всеволожские «герои спорта», паузу заполнило красочное барабанное шоу «Северный удар». Аплодисментами встретили зрители юную чемпионку мира по тхэквондо, девятиклассницу Бугровской СОШ Анастасию Чижову. Девушка занимается тхэквондо ИТФ 9 лет, является обладательницей черного пояса (l дана), чемпионкой и двукратной вице-чемпионкой чемпионата мира, двукратным бронзовым призером и двукратной вице-чемпионкой чемпионата России, чемпионкой «Кубка Урала», вице-чемпионкой «Кубка мира» 2019 года, а также победительницей и призером других региональных и международных соревнований. Занимается спортсменка в клубе «Хваранг» под руководством тренера Александра Нима. Она получила из рук Евгения Пономарева ценные подарки и поздравление с блестящей победой. Вслед за ней на сцену поднимались те, кому в этом году приказом Министерства спорта было присвоено звание «Мастер спорта РФ».

Ульяна Бойцова – многократный победитель региональных соревнований по ушу, чемпионка Северо-Западного Федерального округа, обладатель наград высшей степени на всероссийских и международных турнирах по ушу, чемпионка России, неоднократный призёр и победитель первенства Европы. Ульяна Максимовна – студентка НГУ им. П.Ф. Лесгафта, выступающий тренер, специалист по спортивным и традиционным видам ушу, капитан сборной команды Ленинградской области.

Юлия Григорьева – член сборной России по конному спорту (выездка). Двукратная абсолютная чемпионка России в составе сборной Ленобласти. В 2021 году на первенстве Европы она попала в число 15 сильнейших всадников Европы. Юлия Владимировна, неоднократный призер и победитель международных соревнований в России, Италии, Финляндии и Австрии. В июле 2023 года девушка стала абсолютной чемпионкой Евразийских игр в категории юниоры.

Павел Иванов – дважды становился чемпионом России по спортивному ориентированию в эстафете. Завоевал две серебряные медали в личном первенстве и «золото» командного зачёта чемпионата России в 2022 году, восьмикратный призер первенств России, многократный призер чемпионатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, шестикратный призер всероссийских соревнований.

Почётное звание «Мастер спорта по спортивной борьбе» присвоено и Билалу Казимагомедову. Воспитанник Всеволожской школы олимпийского резерва

с 2017 года является ежегодным победителем первенств и чемпионатов СЗФО. Дважды был бронзовым призером первенства России. Неоднократный победитель всероссийских и международных соревнований.

Марк Стримовский – призер всероссийских и областных соревнований, призер Первенства России, член сборной РФ по спортивному ориентированию. 2 ноябре 2022 года он стал лучшим в спринте на первенстве России. Он также является неоднократным победителем первенства Ленинградской области по легкой атлетике на длинных дистанциях.

Олег Щербаков начал заниматься вольтижировкой (вид конного спорта) в восемь лет, а через четыре года уже был включен в состав сборной России. Неоднократный призер всероссийских и международных соревнований. В прошлом году выполнил норматив мастера спорта и дважды его подтвердил в последующих соревнованиях.

В этот день действующая спортсменка и тренер по конному спорту Евгения Ружинская получила из рук председателя Комитета по физической культуре и спорту Евгения Пономарева удостоверение судьи Всероссийской категории по конному спорту. А директор Всеволожского Центра физической культуры и спорта, мастер спорта по хоккею Владимир Гайдуков удостоился Благодарности Министерства спорта РФ. Благодарности за существенный вклад в развитие физической культуры и спорта от областного Комитета и администрации района получили ещё около 20 тренеров и инструкторов по спорту Всеволожского района. 17 всеволожцам торжественно вручили золотые значки ГТО. Среди тех, кто всегда «готов к труду и обороне», оказалась и Екатерина Мигунова. КМС по легкой атлетике на дистанции классического марафона, участница ультра-марафона «Эльтон-Ультра» на дистанции 90 км, она старается не пропускать ни одного значимого забега и, как правило, занимает в них призовые места.

Праздник так уж праздник…

Показательные выступления спортивных коллективов проходили как на главной сцене парка, так и на отдельных площадках. Внимание многих зрителей было приковано к боксерскому рингу, где за победу боролись лучшие представители школ бокса Всеволожского района. Недалеко от них расположились крепкие мужчины, которые под руководством известного армрестлера Павла Веселова соревновались в поднятии тяжестей. Кипели страсти и на баскетбольной площадке, а рядом с ней на мини-батутах проводила мастер-класс по джампингу Наталья Невелева. Атмосфера полного безмолвия и легкости царила на площадке, где плавными гармоничными движениями присутствующих завораживали приверженцы плейстика.

Своё мастерство демонстрировали воспитанники секции спортивного ориентирования Всеволожского центра физической культуры и спорта. Нешуточная борьба шла на площадке для флорбола. А на деревянных помостах в тени деревьев показывали приёмы дзюдо воспитанники Всеволожской школы олимпийского резерва. Любители экзотики могли познакомиться с напоминающей танец капоэйра – бразильским боевым искусством с элементами акробатики. Тренировки по этому виду спорта во Всеволожске ведёт Иван Кузьмин.

В Нижней части парка царствовали интеллектуальные игры. Черно-белые столы заполнили пространство амфитеатра. Здесь проходили: детский шахматный турнир “Айкью Кап – Кубок интеллекта”, сеанс одновременной игры с вице-чемпионкой мира по шахматам, гроссмейстером Татьяной Рубцовой, и секретами спортивного успеха делился международный мастер по шашкам Мажит Саршаев.

В перерывах между выступлениями спортивных, танцевальных и музыкальных коллективов организаторы подводили итоги лотереи. В качестве призов разыгрывались денежные сертификаты гипермаркета «Лента», абонементы на занятия в клубах «Касиус», «Спорт.М.», «Футболика» и «Колизей», сертификаты на посещение глубоководного бассейна «Белая акула», зонты, коврики, кружки, сумки, флешки и многое другое. Глядя на довольные лица гостей, сам собой напрашивался вывод, что праздник удался.

Александр СОРОКИН

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