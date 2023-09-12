Новый детский сад — для Янино-1

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на строительство детского садика на 240 мест рядом с Ясной улицей.

«Это еще один пример качественно выстроенных отношений с новыми партнерами региона на градостроительном поприще. Застройщик уже помог нам завершить строительство двух проблемных домов в ЖК «Ванино» и сегодня приступает к реализации социальных проектов, предусмотренных заключенным соглашением», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Застройщик предусмотрел для ребят саночно-колясочные, игровые, кружковые помещения, кабинет логопеда, физкультурный и музыкальный залы, помещение для учебных занятий. Для активных и развивающих игр детские ячейки оснастят методической мебелью: столами для дидактического обучения детей счету и геометрическим формам.

Строительство нового дошкольного учреждения будет вести ГК «ИРИС» по соглашению с правительством Ленинградской области. Завершить работы планируется осенью 2025 года на территории ЖК «Расцветай Янино». Здесь откроются 12 групп, включая 2 ясельные на 40 детей. За малышами присмотрят 66 специалистов.

Пресс-служба областного правительства