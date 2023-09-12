Ленобласть увеличивает производство молочной продукции

Ленобласть переходит на отечественное оборудование и технологии розлива молока.

На 12 тысяч тонн молочной продукции в год увеличится производство в Ленинградской области. На молочном комбинате «Галактика» в Гатчине открыли новую линию по розливу молочной продукции.

«После ухода иностранного поставщика молочной тары комбинат оперативно нашел российских производителей. В прошлом году на «Агроруси» мы подписали соглашение о реализации инвестпроекта и сегодня вводим в строй новый отечественный комплекс по производству упаковки и розливу молока. Это позволит области увеличить объёмы переработки молока и производить больше качественной продукции для жителей региона», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

В виде господдержки администрация области готова субсидировать до 25% расходов на капитальное строительство.

Новая производственная линия включает в себя высококачественную компрессорную машину выдува ПЭТ-бутылки и современную фасовочную линию.

Новый участок будет производить до 2,5 млн ПЭТ- бутылок и перерабатывать до 1,3 тыс. тонн сырого молока в месяц. Йогурты и другие кисломолочные продукты будут выпускаться в 3-х форматах: 1 л, 0,8 л, 0,260 л.

На предприятии создано 35 новых рабочих мест. В виде господдержки комбинат получает льготное кредитование.

Пресс-служба областного правительства