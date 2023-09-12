Какой он – человек будущего?

Ответить на это вопрос попытались специалисты, работающие в сфере молодежной политики, собравшиеся в преддверии нового учебного года во Всеволожском районе. Образовательный форум, посвященный работе с молодежью «Мастер», был организован Комитетом по молодежной политики Ленинградской области.

29 августа Кудровский Центр образования принимал гостей из всех районов Ленинградской области. Сюда съехались те, кто связал свою профессиональную деятельность и жизнь с подрастающим поколением, за которым, как известно, будущее. Более 500 специалистов реализующих в 47 регионе молодежную политику приняли участие в форуме, проводившемся в рамках образовательной программы «Мастер».

— Мероприятие направлено на повышение уровня профессиональных знаний и компетенций представителей субъектов государственной молодежной политики Ленинградской области в рамках единого информационно-образовательного пространства для реализации основных направлений социально-экономического развития региона в сфере социализации и самореализации молодежи и повышения уровня профессионального мастерства, — отметила председатель Комитета по молодежной политики Ленинградской области Марина Григорьева.

Для участников форума были организованы различные обучающие мероприятия, проходившие на нескольких площадках в разных форматах. Ключевыми темами, которых коснулись эксперты, были: «Будущее: пространство глобальных вызовов и решений» и «Молодежь и молодежная политика». Разобраться в тенденциях стремительно меняющегося мира и тонкостях восприятия мультивселенности молодежью говорили директор Института молодежи Николай Важитов, руководитель цента молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив Александр Вайно, председатель Комитета по молодежной политике Марина Григорьева и эксперт Института молодежной политики Ксения Назаренко.

В первой части мероприятия, кроме докладов спикеров участников ждали интерактивные игры, направленные на развитие коммуникации и деловых качеств. В числе делегатов форума «Мастер» оказалась Ксения Курская, заместитель директора по воспитательной работе Рахьинского ЦО. Она рассказала:

— В сфере молодежной политике работаю уже около 10 лет. Мне это нравится, поэтому приехала сюда с целью расширить круг своих знаний и компетенций в работе с молодежью. Наше поселение входит в зеленый пояс Славы, и одним из направлений в работе является сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, в том числе о событиях на Ленинградской земле. Мне бы хотелось научиться доносить до детей информацию так, чтобы она доходила до самых глубин души и прорастала, давая свои плоды в будущих поколениях.

Вторая часть форума началась с мастер-сессии «Будущее: пространство глобальных вызовов и решений», где спикером был директор центра прототипирования высокой сложности НИТУ МИСиС «Кинетика», известный промышленный дизайнер Владимир Пирожков. После этого участники, выбрав интересные для себя темы, разошлись по различным площадкам. Как и в первой части форума, здесь так же говорили о том, каким будет человек будущего и обсуждали методы и способы правильного взаимодействия с молодежью в условиях меняющейся реальности. Руководитель службы некоммерческих коммуникаций ВЦИОМ Мария Цуканова осветили тему: «Молодежь в меняющемся мире: взгляд социологии». О тонкостях законов функционирования новой медиареальности рассказал основатель медиаагентства «Krasavin Media Group», менеджер и продюсер топ-блогеров и селебрити Влад Красавин. А Екатерина Егошина, руководитель управления офлайн-образования Российского общества «Знание» разбирала с участниками форума тему компетенций настоящего и будущего. Генеральный директор франшизы дизайн-завода «Flacon» Михаил Егошин провел мастер-сессию по теме: «Креативные пространства и устойчивые локальные сообщества: как создавать и развивать?».

— Очень интересная и важная информация прозвучала из уст директора по науке Института молодёжи, кандидата психологических наук, доцента Светланы Поповой выступавшей с докладом «Наставничество как тренд молодежной политики», — поделилась участница форума, методист Ломоносовского КДЦ Анна Медведева.

Александр СОРОКИН

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