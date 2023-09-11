Столице Ленобласти —227 лет

Празднование 227 лет со дня присвоения Гатчине статуса города началось у стелы «Гатчина-город воинской славы» — здесь глава региона Александр Дрозденко и жители областной столицы возложили цветы к подножию монумента.

«История Гатчины неразрывно связана с историей страны. В ней есть и торжественные вехи, и трагические времена, и героизм, и мужество, и вера в отечество. Гатчина сегодня меняется, сохраняя свою культуру, неповторимое лицо и архитектурный облик. Не случайно ее выбрали столицей Ленинградской области. Сегодня в Гатчине строятся новые объекты — бассейн и ледовый дворец, детские сады, завершаются реконструкция стадиона и гимназии, у нас есть в мыслях строительство общественно-культурного центра, а пока готовится масштабная программа реставрации старых задний Гатчины. Душа города — это его жители. И если вам будет здесь комфортно, если вы будете счастливы жить здесь, работать и заниматься тем, что вам нравится, значит мы все делаем правильно», — обратился к гатчинцам Александр Дрозденко.

Праздник пройдет в течение двух дней, 9 и 10 сентября. В субботу для жителей и гостей города будут работать несколько площадок — музыкальных, спортивных, образовательных.

На улице Круп­ской откроется «Книжный бульвар», а на территории Гат­чин­ской дет­ской му­зы­каль­ной шко­лы им. М. М. Ип­по­ли­то­ва-Ива­но­ва в полдень можно будет послушать концерт живой музыки. На стадионе ГИЭФПТ в 13 часов начнется легкоатлетическая эстафета с участием сборных команд детских садов, школ, средне-специальных, профессионально-технических и высших учебных заведений Гатчины, спортивных клубов и трудовых коллективов.

На буль­варе «47-й ре­ги­он» в 15.00 можно будет присоединиться к акции «Поем все вместе» и спеть вместе с хоровыми коллективами Гатчины. В это же время на Соборной улице состоится открытие XI Литературно-исторического фестиваля «Колесо времени», посвященного А. И. Куприну. Зрителей ждут синематограф, выставка ретро-велосипедов, интерактивная площадка «Почтовая станция», конкурс «Битва поэтов», художественный пленэр «Рисуют дети Куприна» и экскурсии.

В микрорайоне «Аэродром» в 16.00 «Гатчинский вальс» соберет всех любителей танцев, а в 17.00 на площади перед городским Домом культуры начнется концерт «Гатчинские встречи» с участием звезд российской эстрады Андрея Державина, Татьяны Булановой и Елены Воробей.

Завершится праздник красочным фейерверком в 20.30, полюбоваться которым можно будет у Гат­чин­ского До­ма куль­ту­ры.

Пресс-служба областного правительства