На «тихую охоту» ― с заряженным телефоном

С начала года специалисты областной Аварийно-спасательной службы спасли в лесах региона 109 человек. В преддверии выходных Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области в очередной раз напоминает жителям и гостям Ленинградской области о правилах безопасности.

Перед походом в лес проверьте, умеете ли вы передавать свою геопозицию при помощи мобильного телефона или попросите ваших близких показать как это делать.

Заранее предупредите близких о том, куда вы направляетесь. Наденьте одежду ярких цветов, зарядите мобильный телефон, возьмите с собой портативный аккумулятор, свисток, аптечку и лекарства, которые вы принимаете регулярно, спички или зажигалку, питьевую воду и небольшое количество еды. Если вы поняли, что потерялись, стойте на одном месте и вызывайте спасателей по номеру 112 (даже если нет сети или денежных средств на счету).

Находясь в лодке обязательно наденьте спасательный жилет, не перегружайте лодку, не находитесь там, где регулярно ходят водные суда, не выходите на судовой ход, не спите на борту лодки, не находитесь в лодке в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Не выходите в плавание при неблагоприятных погодных условиях. На борту судна обязательно должен быть спасательный круг, ракеты для подачи сигнала бедствия, черпак для воды, гребные устройства.

Независимо от того куда вы отправляетесь в путешествие, в лес или на рыбалку, рекомендуем сообщить близким куда вы направляетесь и когда собираетесь вернуться!

Отдыхайте безопасно. Единый телефон службы списания 112!

Пресс-служба областного правительства