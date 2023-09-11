Дипломанты Президентской программы заложили аллею выпускников в Ленобласти

Молодые яблони и саженцы сирени высадили в новом сквере общественного пространства Дружногорского городского поселения в Гатчинском районе Ленинградской области.

Проект по благоустройству общественного пространства «Сквер Ритингов» был разработан в 2022 году и реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В высадке деревьев приняли участие выпускники Президентской программы подготовки управленческих кадров Ленинградской области, руководство Санкт-Петербургского государственного экономического университета, представители Президентской программы из Санкт-Петербурга, ученики МБОУ «Дружногогорская СОШ»-члены Молодежного совета.

Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства существует уже 21 год. За это время более 650 специалистов прошли обучение.

Пресс-служба областного правительства