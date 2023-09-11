Уважаемые жители и гости Ленинградской области, 13 сентября 2023 года с 10 до 11 часов проводится проверка готовности региональной системы оповещения населения Ленинградской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области.

По плану проводимой Проверки будут задействованы радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, передана речевая информация в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области.

В ходе проведения Проверки просим жителей и гостей Ленинградской области СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.

Пресс-служба областного правительства