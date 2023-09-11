Венки ― к монументу на Пискаревском кладбище

Память жертв и защитников Ленинграда в годы блокады почтили сегодня на Пискаревском мемориальном кладбище.

Венки к монументу «Мать-Родина» возложили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, депутаты, представители общественных организаций.

Знаковым событием Дня памяти жертв блокады Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище стало открытие памятной плиты севастопольцам, защищавшим блокадный город от фашистов. Участие в церемонии принял губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Пресс-служба областного правительства