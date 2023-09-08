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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

От путешествий со смыслом до секретов семейного счастья — Александр Дрозденко рассказал на «Ладоге» о личном

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О том, как креативить по-черному, а воспитывать со смыслом — губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поговорил с молодыми ленинградцами — участниками форума «Ладога» о любви, семье, Родине и путешествиях по родному краю в рамках федерального проекта «ГосСтарт.Диалог».

«Это стало модно — путешествовать по стране. Не только по крупным городам, но там, где есть что-то интересное: горы, сплавы по рекам, встреча с медведем, древние фрески. От форума я хочу получить креативные идеи — при этом вы можете креативить по-черному: давать любые идеи. Иногда идея, которую мы отвергаем сегодня, может взлететь завтра», — сказал глава региона.

Рассуждая о современной семье и главных секретах семейного счастья, Александр Дрозденко поделился с молодыми людьми житейской мудростью: «Крепость брака определяется любовью, детьми и доверием», — сказал он.

Говоря о ценностях, Александр Дрозденко подчеркнул, что «мы должны пропагандировать культуру интернета — нам нужна программа обучения детей культуре интернета. Но важно также воспитание в семье и в школе, но воспитание должно быть со смыслом. На примерах плохих и хороших, достижениях, результатах, православных ценностях. Но преподносить это в современном виде».

Молодежь интересовалась взглядом главы региона на современных защитников Родины, роль России как маяка традиционных ценностей.

В открытом диалоге также приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов и депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ Ольга Занко, которая анонсировала проведение Международного слёта потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград» в рамках празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  (с 25 по 29 января 2024 года).

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