НАЦПРОЕКТЫ: ленинградцам — доступный интернет

До завершения голосования за подключение сел и деревень к мобильному интернету осталось 3 дня — жители Ленинградской области могут успеть принять участие до 10 сентября.

Проголосовать можно на портале Госуслуг или отправив письмо на адрес Минцифры России: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2.

По итогам голосования Минцифры отберёт населённые пункты пункт, в которых в 2024 году установят вышки связи.

На сегодняшний день за населенные пункты с населением от 100 до 500 человек, которые в приоритетном порядке подключат к мобильному интернету в 2024 году, проголосовали более 3 тысяч жителей Ленинградской области. Наибольшее количество голосов набрали село Орлино Гатчинского района, деревня Лаврики Всеволожского района и поселок при ж/д станции Лужайка Выборгского района.

Работы по повышению доступности мобильной связи проводятся в рамках второго этапа программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Программа реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

Пресс-служба областного правительства